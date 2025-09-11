El jurado concluye que el hombre que asesinó a su inquilina en Alicante sabía lo que hacía

Culpable de asesinato con alevosía. El jurado ha concluido que el hombre que mató de 16 puñaladas a su inquilina en Alicante y ocultó el cadáver durante un mes en su casa sabía lo que hacía. El tribunal popular ha considerado probado que el procesado padecía un trastorno de personalidad, así como esquizofrenia, pero que ninguna de estas dos enfermedades le influyeron para cometer el crimen. El procesado tenía intactas sus facultades en el momento de los hechos, según el veredicto.

Como ha venido publicando, el crimen se cometió a finales de agosto de 2023 en casa del acusado, quien ocultó el cadáver hasta que finalmente llamó a la Policía para confesar. El juicio comenzó el lunes en la Audiencia de Alicante y tras el veredicto ha quedado visto para sentencia. La principal duda estaba en resolver cuál fue la influencia de las enfermedades mentales del acusado en el crimen, ya que había hasta tres informes psiquiátricos con conclusiones diferentes entre sí. El dictamen se ha basado en las conclusiones del forense que atendió al acusado el día de su detención, quien ya concluyó que no había afectación alguna de las facultades mentales del procesado al cometer el crimen, pese a los antecedentes psiquiátricos.

El jurado tras una deliberación de más de siete horas ha considerado culpable al acusado de un delito de asesinato con alevosía. La única atenuante que se ha admitido es la de confesión, porque el procesado llamó a la sala del 091 para entregarse y contar a la Policía lo que había hecho, cuando no siquiera había una investigación abierta sobre la desaparición.

La Fiscalía eleva las penas

El veredicto ha obligado a la Fiscalía a cambiar su petición de condena, ya que inicialmente sí que contemplaba una eximente incompleta por la enfermedad mental del acusado. Desde el Ministerio Público inicialmente se pedían 12 años de cárcel y, tras el veredicto, han elevado hasta los 15 años de cárcel la petición de condena. Por su parte, la acusación particular que ejerce el hijo de la víctima a través del abogado Leonardo Vargas del despacho Legal Law, ha reducido de los 21 años de prisión solicitados a 17 años y seis meses al no considerar probada la agravante de ensañamiento.

Por su parte, la defensa, que pedía el ingreso del acusado en un psiquiátrico penitenciario para garantizar que recibe tratamiento, ha reclamado la petición de la pena mínima y ha insistido en la necesidad de aplicar las medidas de seguridad que él solicitaba, ha dicho el abogado Eduardo Gómez Cañizares. En los próximos días, el magistrado José Antonio Durá, que ha presidido el tribunal del jurado, dictará la sentencia en la que se impondrá la pena al acusado. Esa resolución no será firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.

El jurado ha empezado a deliberar sobre las 10.30 horas y el veredicto se ha leído en audiencia pública sobre las 18.00 horas de este jueves. El magistrado les ha felicitado por considerar impecable la argumentación del tribunal popular. "Con independencia de que se compartan o no sus argumentos, está perfectamente explicado qué pruebas han valorado para llegar a sus conclusiones", ha dicho el juez durante la vista. Todas las cuestiones del objeto del veredicto se han alcanzado con unanimidad, excepto en las relativas al alcance de la enfermedad mental del acusado, donde el resultado ha sido de siete votos frente a dos.

Argumentación

El veredicto considera probado que el acusado mató a la víctima a cuchilladas y golpeándola con un martillo, dado que es algo que el propio procesado ha admitido desde que llamó a la Policía y durante el mismo juicio, en una escueta declaración. El jurado igualmente cree que hubo alevosía porque la mujer no tuvo posibilidad de defenderse, fue acuchillada por la espalda y con una evidente desproporción física respecto a su agresor. No se ha considerado probado el ensañamiento porque todas las cuchilladas se concentraron en la misma zona y tenían como objetivo el matar a la víctima, según su razonamiento.

Aunque el jurado ve probada la enfermedad mental, pero rechazan que esta le influyera al cometer los hechos. En este sentido, razona que el procesado tiene un discurso coherente y veraz. Incluso ha llegado a explicar su móvil claramente, que perdió los nervios después de una discusión que habían tenido en la calle. En lugar de atacarla allí mismo, sube a la casa y la espera para apuñalarla por sorpresa y después llama por teléfono a la mujer que cada semana iba a limpiar la vivienda para decirle que no hacía falta que acudiera. En este sentido, el veredicto recuerda que el acusado llegó a negar en su primera entrevista con el forense que escuchara voces o sufriera delirios.

El jurado ha rechazado que el acusado pueda beneficiarse de un indulto por estos hechos o que se le suspenda la pena.

El acusado ve justo el veredicto

Una vez leído el dictamen, el magistrado le ha concedido un derecho de última palabra en el que ha asegurado que le parecía "un veredicto justo". "Desde el primer día he dicho que era consciente del sufrimiento que había causado", ha dicho, antes de que la Policía se lo llevara de vuelta a la prisión.