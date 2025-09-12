Cae una red en Alicante que estafó casi un millón de euros con el método del falso empleado de banca

Simulando ser empleados de banca para conseguir las claves de sus víctimas, una organización criminal asentada en la provincia de Alicante estafó cerca de un millón de euros a 273 personas. Según ha informado la Comisaría Provincial, agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red dedicada a estafas mediante la técnica del falso empleado de banca. En el operativo, han sido detenidas once personas y se han llevado a cabo otras tantas entradas y registros en un operativo que ha contado con más de 100 agentes en varias provincias españolas. Los policías se han incautado criptoactivos, casi 30.000 euros en efectivo, terminales telefónicos, joyas y relojes de alta gama. En la provincia de Alicante hay siete detenidos en Elche, Catral y Guardamar, y que se habrían prestado a ser mulas de la organización, es decir recibir los ingresos en cuentas a su nombre.

La investigación comenzó a principios de año cuando se detectaron varios delitos de phising usando la técnica del “falso empleado de banca” y cometidos en varias provincias españolas. Todos ellos tenían un modus operandi que apuntaba a que podrían ser obra de los mismos autores.

Ganarse la confianza de las víctimas

Los investigados tenían una amplia base de datos de clientes a los que contactaban telefónicamente, generando un clima de confianza para advertirles de la detección de movimientos fraudulentos en sus cuentas. A continuación, les solicitaban las claves de operaciones para, supuestamente, bloquear dichos movimientos, cuando lo que en realidad pretendían conseguir era autorizar movimientos de efectivo en su favor. La obtención de esas claves se traducía en transferencias bancarias, movimientos en plataformas de intercambio de dinero instantáneo, compras de tecnología y de criptomonedas.

Los estafadores utilizaban varias medidas de seguridad, que implicaba el uso de numerosos teléfonos móviles. Durante la investigación, llegaron a contabilizarse hasta 55 números distintos, que eran intercambiados periódicamente para evitar ser identificados con facilidad.

Utilizaban redes wifi de hoteles

Los investigadores detectaron además que, para perpetrar las estafas, los sospechosos aprovechaban periodos de residencia en hoteles, en los que se registraban con documentación robada a nombre de terceras personas, de este modo, utilizaban redes wifi no vinculadas a sus identidades reales.

El entramado contaba también con una amplia red de “mulas bancarias”, que utilizaban para recibir el dinero defraudado a las víctimas.

La investigación permitió finalmente identificar plenamente a los cuatro dirigentes de la organización, a quienes se consideran autores materiales de las estafas.

Detectados nuevos perjudicados

Finalmente, se llevó a cabo la explotación de esta primera fase de la operación, practicándose entradas y registros en las localidades gaditanas de San Fernando, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera y la barcelonense ciudad de Sabadell, que culminaron con la detención de tres de los cuatro investigados principales del entramado, como presuntos responsables de los delitos de estafa, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal.

Durante los cinco registros domiciliarios llevados a cabo, puesto que, si bien inicialmente habían sido detectadas 111 víctimas de la organización en toda España, del análisis del material intervenido, se pudo descubrir un total de 273 víctimas, a las que les habrían causado un perjuicio de más de 778.637 euros.

En cuanto al material incautado en los registros, se intervinieron, entre otros efectos, criptoactivos equivalentes a 7.500 euros, 27.660 euros de dinero en metálico, seis teléfonos móviles utilizados en las estafas, un documento nacional de identidad sustraído, tres relojes de alta gama, joyas, prendas de ropa y otros complementos de lujo, así como consolas de videojuegos, ordenadores y otros efectos electrónicos, presumiblemente obtenidos con el producto de la actividad ilícita desarrollada por los arrestados.

Los arrestados fueron puestos a disposición de los Juzgados de Guardia de las localidades de Jerez de la Frontera y Chiclana. El cuarto involucrado no pudo ser localizado y se le ha decretado una orden de búsqueda.

Red de “mulas”

Durante la explotación de la segunda fase de la operación se consiguió el arresto de otros ocho integrantes de la banda. Se trataba de los integrantes del segundo escalón de la red, de los que siete estaban sentados siete de ellos en la zona sur de la provincia de Alicante (tres en Elche, tres en Catral y uno en Guardamar del Segura) y uno en Lleida.

Conocidos en argot policial como “captadores y droppers”, su misión era la de captación de personas de cualquier punto de la geografía española, en ocasiones con perfiles de especial vulnerabilidad, que estén dispuestas a cambio de una contraprestación, a titularizar líneas telefónicas, poner a disposición de la organización sus cuentas bancarias para recibir en ellas el dinero procedente de las estafas o a utilizar sus datos personales para pedir y después recoger en tienda, pedidos efectuados "online". En algunas ocasiones, se pudo constatar que habrían recurrido a la coacción para lograr que alguna de sus “mulas”, accediera a retirar dinero ilícito de una de sus cuentas.

En esta segunda fase se practicaron un total de seis registros tanto en la provincia de Alicante (cuatro en Catral y uno en Guardamar del Segura) y uno en Lleida, en los que se intervinieron más de 15.000 euros en efectivo, escopetas y diversa munición de armas de fuego, material de telefonía, ordenadores, artículos de lujo, relojes, joyas, diversa documentación y además de un vehículo de alta gama.

Estos últimos están siendo investigados por los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, detención ilegal y coacciones. Los arrestados fueron puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Orihuela, Torrevieja y Lleida.