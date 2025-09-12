Condenan al expresidente de los Graduados Sociales de Alicante por quedarse el dinero de cinco despidos

La Audiencia de Alicante ha condenado a un año de prisión al expresidente del Colegio de Graduados Sociales Francisco Javier Méndez Jara por quedarse el dinero de indemnizaciones por despidos de cinco trabajadores a los que representaba como abogado, según el fallo al que ha tenido acceso este diario. Se trata de uno de los procesos que más suspensiones habían acumulado, hasta el punto de que llegó a tener hasta siete aplazamientos. Cuando que llegaba la fecha del juicio, bien el propio acusado, bien su anterior defensa alegaban una enfermedad el día antes forzando la suspensión. Una situación que coincidió con la pandemia. La sentencia admite que ha habido dilaciones indebidas, pero no por todas estas suspensiones sino por el hecho de que la causa tuvo que ser devuelta al juzgado de Instrucción para que subsanara unas deficiencias procesales, lo que paralizó durante un año la celebración del juicio.

Más de un año ha tardado la sentencia en notificarse, ya que el juicio se celebró en junio del año pasado. En la vista oral, Méndez admitió los hechos, pero no fue una conformidad. Discrepaba con las penas que le reclamaban las acusaciones que le reclamaban inicialmente cuatro años, pero bajaron a dos años y medio. La principal duda del juicio no era la pena que se le iba a imponer, sino qué compañía de seguros le correspondía el pago de las indemnizaciones como responsable civil subsidiario. Hasta tres aseguradoras se sentaban en el banquillo para asumir el pago de los 70.000 euros y que cubrían al Colegio de la Abogacía y al Colegio de Graduados. La compañía condenada es la que tenía una póliza de responsabilidad civil con el Icali cuando ocurrieron los hechos.

Los hechos que se enjuiciaban se remontan al año 2015, cuando en el juzgado de lo Social admitió la demanda por despido improcedente presentada desde el despacho del acusado en nombre de algunos de sus clientes. Méndez tenía la titulación de abogado además de la de graduado social. El acusado logró indemnizaciones para sus clientes, así como el pago de los salarios de tramitación del Fondo de Garantía Social. El fallo considera probado que el procesado se quedó con este dinero. Uno de los perjudicados ya había fallecido y era su viuda la que reclamaba el dinero por la vía judicial.

El fallo no le inhabilita

El fallo considera probado que el acusado se quedó con las cantidades que cobró del Fogasa y que pertenecían a sus clientes en cuanto a que eran indemnizaciones por despido de la empresa de mármol en la que trabajaban, un hecho que el propio Méndez había reconocido el día del juicio. El fallo valora que existía una relación de confianza de este con los perjudicados, que le habían facultado para el cobro de las indemnizaciones.

La sentencia descarta imponer la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado y graduado social. "Al margen del delito de apropiación indebida, su actuación profesional (...) no fue objeto de tacha alguna, es más, lo desempeñó adecuadamente ante los juzgados de lo Social de Alicante, hasta el punto de lograr sentencias estimatorias de las pretensiones de sus clientes y a fin de que se reconociera el derecho a percibir sus indemnizaciones, que al final abonó el Fogasa", dice la sentencia, que considera "desproporcionada" la medida a tenor de los hechos probados en este procedimiento.

Otros procesos

Méndez Jara acumula varias condenas por hechos similares. La Audiencia ya le impuso once meses de prisión por el agujero contable de 400.000 euros que dejó en el colegio de Graduados Sociales mientras estuvo al frente. Un tribunal acordó el ingreso en prisión porque no pagó el dinero de la indemnización. De hecho, Méndez estaba en prisión por sus otros procesos cuando se celebró el juicio por apropiarse de las indemnizaciones por el que ahora sido condenado.

En octubre del año pasado salió en libertad al declararse extinguidas sus penas. En la actualidad tiene pendiente un juicio por hechos similares a los de esta sentencia. Se le acusa de haberse apropiado del dinero de otras veinte indemnizaciones por despido y se le piden más de tres años de cárcel.

Aquel juicio se tenía que haber celebrado el pasado mes de marzo, pero tuvo que suspenderse porque no se le pudo localizar para entregarle la notificación. La vista está señalada para el próximo 3 de diciembre.