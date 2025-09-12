Prisión para los nueve detenidos por la red de marihuana y blanqueo en Alicante

El magistrado de la Audiencia Nacional que investiga una presunta trama de blanqueo y tráfico de marihuana desde Alicantepara países del Este de Europa ha decretado prisión provisional para los nueve detenidos, según ha confirmado este diario en fuentes judiciales. Los arrestados han comparecido desde el Palacio de Justicia de Alicante por videoconferencia con Madrid, un interrogatorio que se ha prolongado hasta primera hora de la tarde de este viernes. Las pesquisas corren a cargo del Juzgado Central de Instrucción seis de la Audiencia Nacional.

Como ya ha publicado este diario, agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) Levante de la Policía Nacional han llevado a cabo esta semana un gran operativo contra las redes de blanqueo de capitales que giran en torno a los grupos dedicados al tráfico de marihuana. La Policía estuvo realizando registros simultáneos durante la jornada del miércoles en la provincia. Se efectuaron al menos tres registros en las localidades de El Campello, Crevillent y en la partida rural alicantina de El Bacarot. La causa se encontraba bajo secreto de sumario, aunque las fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron que este podría haberse levantado a lo largo de la mañana.

El registro llevado a cabo en El Campello levantó una gran alarma en el municipio, ya que tuvo lugar a escasos metros del paseo marítimo de la localidad. Los agentes se presentaron en torno a las seis de la madrugada fuertemente armados y encapuchados en el domicilio de los sospechosos, lo que generó desconcierto entre el vecindario. Se da la circunstancia de que el registro se prolongó durante varias horas y que los efectivos policiales permanecieron en el citado domicilio hasta el mediodía de este miércoles. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que en esta vivienda tan solo se encontraron pequeñas cantidades de cogollos de marihuana, pero en cambio sí que se localizó una abundante documentación que podría servir para vincular a los investigados con las operaciones de blanqueo de capitales que están bajo sospecha.

Este de Europa

En dicha vivienda fue detenida una pareja procedente del Este de Europa y que, según algunos de los vecinos, parecían tener un alto nivel adquisitivo. Algunas fuentes precisaron que el grupo podría tener origen bosnio. Los vecinos que fueron testigos de la operación vieron que los sospechosos estaban llegando de un desplazamiento mientras que los efectivos policiales les estaban esperando en las inmediaciones de la vivienda ubicada en la calle San Pedro de la localidad. La pareja salió esposada de la vivienda, mientras que dos niños menores de edad que vivían con ellos fueron trasladados a dependencias policiales probablemente porque no había personas mayores de edad para estar a su cargo mientras sus padres estaban detenidos.

Las fuentes consultadas por este periódico señalaron que la investigación del Greco se centra en una red de tráfico de marihuana a gran escala que operaba en la provincia de Alicante. Sin embargo, los investigadores no iban a la búsqueda de grandes alijos o de plantaciones ocultas como suele ser habitual en este tipo de operativos, sino que se han centrado en tratar de desbaratar los mecanismos para el blanqueo de las ganancias obtenidas con la venta de esta sustancias. Los registros han estado más orientados a la búsqueda de documentación que de grandes alijos.

La ubicación no es casual. La provincia de Alicante combina atributos naturales muy favorables para el cultivo intensivo de cannabis: sol abundante, temperaturas templadas, veranos largos e inviernos suaves que permiten múltiples ciclos de cultivo al aire libre y reducen los costes energéticos en instalaciones “indoor”. A ello se suma la proliferación de urbanizaciones semivacías, chalés abandonados y naves industriales sin uso fijo, que ofrecen espacios discretos para montar plantaciones sin levantar sospechas inmediatas. En los países donde va destinada la droga, no se fácil su cultivo debido a la climatología.