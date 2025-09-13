Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía detiene en Alicante a dos hombres por retener ilegalmente a un menor tras confundirlo con un ladrón

El joven de 17 años fue amenazado para que subiera a una furgoneta tras ser confundido con el autor del robo de un bolso

Imagen de archivo de la comisaría de Alicante.

Imagen de archivo de la comisaría de Alicante. / INFORMACIÓN

José Gómez

José Gómez

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos hombres de 25 y 30 años como presuntos responsables de un delito de detención ilegal. La víctima es un joven de 17 años que denunció haber sido obligado a subir a una furgoneta en un parque de la ciudad.

Según las investigaciones, los arrestados habían presenciado poco antes el robo de un bolso. Tras ver a un joven huir mientras una mujer pedía ayuda, decidieron buscar al supuesto autor. Al localizar en un parque a un menor con características similares, lo amenazaron y lo introdujeron en la furgoneta de la empresa en la que trabajaban.

Detención ilegal

Durante el trayecto lo interrogaron sobre el robo y lo llevaron al lugar de los hechos para que la víctima lo identificara. Al no reconocerlo como autor, lo liberaron.

La Policía Nacional detuvo posteriormente a los dos varones, que ya han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.

Colaborar con las autoridades

Las autoridades recuerdan que intentar detener a una persona por iniciativa propia puede derivar en delitos graves como la detención ilegal, con consecuencias penales severas. La actuación correcta ante un hecho delictivo es avisar inmediatamente al 091 y aportar la mayor información posible.

La colaboración ciudadana es esencial, pero siempre dentro de la legalidad. Denunciar en comisaría o a través de canales oficiales, como la web www.policia.es, garantiza una respuesta rápida y segura por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Condenan al expresidente de los Graduados Sociales de Alicante por quedarse el dinero de cinco despidos
  2. El SEPE busca personal sin experiencia para trabajar en Alicante: contrato indefinido y jornada completa
  3. El PSOE rechaza que el alcalde de Benidorm convierta a la ciudad en el refugio de Mazón con la cena de este 12 de septiembre
  4. Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche espera a que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
  5. El primer premio de la Lotería Nacional cae en este municipio de Alicante
  6. Rally en Torrevieja: dos turistas hacen 'explotar' los radares
  7. Las calles y parques de Colonia Requena, un 'hogar' para personas sin techo en Alicante
  8. Muere un hombre de 39 años en un accidente de tráfico en Orihuela

El juez Peinado demanda a cargos políticos y periodistas por lesión a su honor

El juez Peinado demanda a cargos políticos y periodistas por lesión a su honor

Cerca de 50 países denuncian ante la ONU las incursiones con drones rusos en Polonia

Cerca de 50 países denuncian ante la ONU las incursiones con drones rusos en Polonia

Un tribunal de apelaciones avala decisión de Trump de revocar permisos migratorios temporales

Un tribunal de apelaciones avala decisión de Trump de revocar permisos migratorios temporales

Agenda de las Hogueras: no te pierdas los almuerzos y verbenas nocturnas para este fin de semana

Agenda de las Hogueras: no te pierdas los almuerzos y verbenas nocturnas para este fin de semana

Los ríos del Ártico se vuelven de color naranja y se convierten en tóxicos

Los ríos del Ártico se vuelven de color naranja y se convierten en tóxicos

El TRAM de Alicante transportó en agosto a más de 1,5 millones de pasajeros

El TRAM de Alicante transportó en agosto a más de 1,5 millones de pasajeros

Bélgica se plantea desplegar a soldados en las calles de Bruselas para combatir la violencia ligada al narcotráfico

Bélgica se plantea desplegar a soldados en las calles de Bruselas para combatir la violencia ligada al narcotráfico

Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno en Cantabria, en un accidente de moto

Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno en Cantabria, en un accidente de moto
Tracking Pixel Contents