Condenan a un año y medio de cárcel al expárroco de Biar por abusos sexuales a una menor

La Audiencia de Alicante ha condenado a un año y medio de prisión al que fuera párroco de Biar por realizar tocamientos a una niña de 15 años, según la sentencia a la que he tenido acceso este diario. Los hechos se cerraron con una conformidad entre el religioso, la familia de la víctima y la Fiscalía y que se selló ante un juzgado de lo Penal de Alicante que posteriormente ha mandado el acuerdo a la Audiencia para su validación. El sacerdote fue sustituido en junio del año pasado, aunque los motivos no habían trascendido hasta ahora.

Los hechos ocurrieron el 20 de enero de 2024 durante la celebración de la fiesta de San Antonio Abad en el municipio, conocida como la fiesta del Rei Pàixaro. En ella se combina la bendición de animales con la figura de un "rey" que representa antiguos tributos. En el contexto de esta fiesta, de gran arraigo en el municipio. El fallo considera probado que el sacerdote realizó tocamientos a la menor en sus partes íntimas por encima de la ropa, así como también la obligó a tocarle a él cogiéndole la mano y colocándosela en los genitales. Aunque la menor le apartó la mano, el acusado volvió a colocarla en las zonas genitales. Los hechos llegaron a investigarse por el Obispado tras la denuncia presentada por la víctima, proceso canónico donde el acusado llegó a reconocer la agresión sexual. Ahora lo ha hecho también ante la Justicia ordinaria en la vía Penal. Fuentes cercanas al caso indicaron que entre el acusado y la familia de la menor existía una relación de amistad, motivo por el que las partes optaron por negociar un acuerdo en el que el clérigo se declaró culpable de los hechos.

El sacerdote fue relevado en julio del año pasado, tras el proceso de investigación interna. En su día se informó de que se marchaba por motivos personales. Hasta que ahora se ha conocido la existencia de esta denuncia.

Indemnización

La sentencia considera acreditado que esta situación ha causado en la víctima un gran sufrimiento motivo por el que se establece una indemnización de 6.000 euros. La mitad del dinero se ingresó antes del acuerdo y el resto se hizo de forma fraccionada en dos mensualidades a razón de 1500 cada una.

El fallo condena al acusado por un delito de agresión sexual y le impone una pena de un año y medio de prisión así como el ejercicio de cualquier profesión que conlleve el contacto directo con menores de edad por un tiempo de siete años punto el fallo también establece una orden de alejamiento de tres años hacia la víctima. El tribunal no considera necesario la imposición de la medida de libertad vigilada al tratarse de un solo delito cometido por un delincuente primario y, por tanto, se concluye que hay una menor peligrosidad. A pesar del acuerdo la sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

De todas maneras es poco previsible que este se acabe presentando, ya que la Audiencia ha validado el acuerdo valorando que se trata de una condena inferior a los seis años de prisión, ratificada por todas las partes y ajustada a Derecho la calificación efectuada y admitida. El relato de hechos probados ha sido consensuado entre todas las partes. Circunstancias que han evitado que el caso llegue a juicio y que se dicte sentencia "sin más trámite" con la calificación mutuamente aceptada entre todas las partes.

La condena llega en un momento en que diferentes tribunales de toda España están dictando resoluciones por delitos similares cometidos por miembros de la Iglesia. La Conferencia Episcopal y el Vaticano han impulsado en los últimos años protocolos específicos para investigar y sancionar este tipo de conductas.