Flores en memoria de la bebé de 20 días fallecida al arrollarla un coche en Calp
La alcaldesa decreta tres días de luto por la pequeña atropellada y por la niña de 4 años que murió tras caer de un quinto piso
Dos golpes durísimos. La conmoción en Calp es enorme. La muerte de la bebé de 20 días arrollada por un coche que estaba aparcado y al que le fallaron los frenos y el fallecimiento de una niña de 4 años que se precipitó de un quinto piso han sumido al pueblo en la desolación. La alcaldesa, Ana Sala, ha declarado tre sdías de luto oficial. El duelo se mantendrá desde hoy hasta el 18 de septiembre. Las banderas ondearán a media asta. Se prenderán crespones negros en las banderas de los edificios públicos. Además, se suspenden todos los actos organizados por el ayuntamiento.
Mientras, en la calle de la urbanización de la Empedrola II donde un coche que estaba aparcado y que empezó a deslizarse pendiente abajo (la pendiente es pronunciadísima, de un 20 %) arrolló a una madre de 37 años y a su bebé, a la que llevaba en un carrito, los vecinos han colocado flores en memoria de la niña de 20 días. En la calle, están marcada la reconstrucción del accidente. Está dibujado el punto de la acera en el que el coche impactó con la madre y su pequeña. También está marcado el lugar donde quedó la sillita de la bebé. Igualmente está dibujado el rectángulo acabó volcado el coche.
Esta calle está muy apartada del núcleo urbano de Calp. Se están construyendo numerosos chalés. Presenta una pendiente brutal. De ahí que el coche cogiera en seguida mucha velocidad. Todo hace indicar que la familia (también estaban paseando el padre y otro hijo, éste de 5 años) confiaba en que el coche llevaba conductor y que no acabaría subiéndose en la acera y llevándose por delante a la madre y la pequeña.
Lo que ocurrió fue una fatalidad absoluta. Esta familia (ni nadie) no suele pasear por una zona que está a trasmano y donde la calle tiene una inclinación tan fuerte. El coche aparcado que sufrió el problema mecánico estaba el último de la fila de otros vehículos de personas que habían acudido a un cumpleaños en un chalé situado arriba del vial. Nada lo frenó cuando empezó a deslizarse calle abajo.
Mientras, fuentes del hospital de Dénia han señalado que la madre evoluciona bien. Sigue, no obstante, en la UCI y su pronóstico es todavía reservado. En las últimas horas la habrían operado de la pierna en la que sufrió graves lesiones.
