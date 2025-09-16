La niña de 4 años que murió en Calp tras caer de un quinto piso sufría episodios de sonambulismo

La niña de 4 años que falleció este viernes en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante por las heridas que sufrió cinco días antes al caer de un quinto piso en Calp sufría episodios de sonambulismo. Así lo han confirmado a este diario fuentes de la investigación. El accidente ocurrió a las 5 de la madrugada. La pequeña y otro hermano de un año se habían quedado a cargo de su hermana de 15 años. Los padres no estaban en la vivienda familiar de la avenida Diputación. Los investigadores han descartado que exista abandono. Que la niña se precipitara desde el balcón a la calle se atribuye a un desgraciado accidente. La Policía Judicial de la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación.

La niña se encaramó a la barandilla del balcón y cayó al vacío. Impactó primero con un coche, lo que amortiguó el golpe. No obstante, sufrió graves lesiones. Los propios padres la llevaron al centro de salud de Calp. A la pequeña se la trasladó en ambulancia al Hospital General de Alicante, donde ingresó en estado muy grave y donde, cinco días después del accidente, falleció.

El Ayuntamiento de Calp ha decretado tres días de luto por la muerte de esta niña y de la bebé de 20 días a la que arrolló un coche aparcado que sufrió una avería y se deslizó por una calle de gran pendiente del municipio y se llevó por delante a la madre (tiene 37 años y, aunque sigue en la UCI y su pronóstico es reservado, evoluciona bien de sus graves lesiones) y la pequeña, que iba en un carrito de bebé. La bebé de 20 días murió en el hospital de Dénia.