La Policía reanima a un hombre con una parada cardíaca en la playa del Postiguet de Alicante

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han conseguido reanimar a un hombre en parada cardiorrespiratoria en la playa del Postiguet de Alicante a primera hora de este martes, han confirmado fuentes policiales. Una intervención contrarreloj y tras la que se ha conseguido reanimar al hombre que ha sido trasladado a un centro hospitalario donde evolucionaba favorablemente.

Los hechos han ocurrido sobre las 8.20 horas de este martes, en las inmediaciones del Paseo de Gomis de la playa alicantina. Un coche camuflado, que estaba participando en un operativo preventivo contra los hurtos y robos en la zona observó que había un grupo de personas alrededor de una persona que estaba tumbada en el suelo. Se trataba de un hombre de 73 años que había sufrido un mareo y había caído al suelo, mientras que las personas que se encontraban en las inmediaciones trataban de ayudarle. Los agentes le colocaron en posición fetal de seguridad y observaron que tenía síntomas de que iba a sufrir una parada cardiorrespiratoria, algo que acabó ocurriendo.

Con un desfibrilador portátil que llevaban en el coche patrulla fueron alternando el uso de las descargas con la Reanimación Cardiopulmonar. Los agentes se iban relevando combinando las técnicas manuales con las descargas y a la tercera consiguieron que el hombre finalmente recuperara la consciencia.

Una ambulancia del Samur le ha trasladado a Hospital de Sant Joan, donde ha quedado ingresado en observación. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que en el centro les han indicado que el pronóstico era favorable.