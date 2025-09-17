Al banquillo un comercial por un fraude al seguro de más de 100.000 euros con decenas de móviles en Alicante

La Audiencia de Alicante ha sentado en el banquillo a un comercial de una empresa de telefonía acusado de estafar a una aseguradora de teléfonos móviles por un valor superior a 133.000 euros. Los hechos, según la Fiscalía, se produjeron entre 2016 y 2018 y afectaron a decenas de pólizas de clientes. El acusado se ha conformado con una pena de seis meses de cárcel poco antes del juicio tras cerrar un acuerdo con la Fiscalía. La principal perjudicada era la aseguradora que abonó los partes falsificados.

El Ministerio Público sostiene que el acusado, aprovechando su acceso a los datos de las pólizas, comunicaba siniestros de rotura que no existían y solicitaba nuevos terminales a la aseguradora, con el objetivo de obtener un enriquecimiento ilícito. Según la acusación, los titulares de las líneas desconocían totalmente lo que estaba ocurriendo.

Por estos hechos, la Fiscalía solicitaba tres años de prisión para el procesado por un delito de estafa, pena que ha rebajado tras el acuerdo, al entender que había atenuantes por reparación del daño y por dilaciones indebidas. El acusado ha pagado 60.000 euros del dinero defraudado y se ha comprometido a pagar el resto en los próximos meses, para lo que se ha establecido un calendario de pagos.

Modus operandi

Según la Fiscalía, el acusado, que trabajaba como comercial de una empresa de telefonía en Alicante, aprovechaba su acceso a los datos de las pólizas de seguros de móviles de los clientes para realizar comunicaciones fraudulentas a la aseguradora. El procedimiento que seguía consistía en seleccionar pólizas de clientes sin su conocimiento, utilizando la información disponible en la empresa; notificar siniestros falsos de rotura de los terminales asegurados, como si los dispositivos se hubieran dañado de manera accidental y solicitar su reposición. De este modo, la aseguradora enviaba nuevos terminales a nombre de los clientes afectados, sin que ellos lo supieran. Sin embargo era el acusado quien se beneficiaba de la entrega de los terminales. La estafa se prolongó entre 2016 y 2018, afectando a decenas de pólizas y acumulando un perjuicio económico superior a 133.000 euros.

El acuerdo alcanzado este miércoles en la Audiencia incluye la suspensión del ingreso en prisión del acusado, aunquo todo ello condicionado a que no vuelva a delinquir en los próximos dos años y que cumpla con el calendario de pagos pactado.