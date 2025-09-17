Incendio forestal en una zona de matorrales y cañares de Alicante
Los servicios de extinción trabajan con medios terrestres y aéreos en la superficie afectada en la partida de Fontcalent
Un incendio forestal en la partida de Fontcalent de Alicante ha movilizado a un fuerte operativo en el que colaboran tanto los bomberos del Speis de Alicante, como los del Consorcio Provincial. Las llamas han provocado una inmensa humareda negra visible desde varios puntos de la ciudad. Según han confirmado fuentes municipales y del 112 de Emergencias, se trata de una zona de matorral y cañar, aunque aún no hay datos sobre el alcance. El nivel de alerta es el 1.
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha informado sobre las 16.44 horas de la declaración de un incendio forestal en una zona de matorrales de Alicante.
En la zona se encuentran desplegados efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Alicante con el apoyo de la Policía Local, al tiempo que se han movilizado dos unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, dos autobombas, dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y un medio aéreo que ya trabaja en la zona.
El incendio se ha declarado en la zona conocida como Fondo de la Campaneta, un paraje de cañar y matorral junto a la partida de Fontcalent. Se trata de un terreno con vegetación densa y muy seca en esta época del año, lo que facilita la propagación de las llamas. Los accesos por tierra son limitados, ya que se trata de caminos rurales estrechos, por lo que el dispositivo de extinción ha precisado del apoyo de medios aéreos para trabajar con mayor eficacia. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que la zona se encuentra en las proximidades de las comunicaciones por ferrocarril, por lo que la alerta es máxima.
