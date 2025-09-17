El Obispado pide perdón tras la condena a un expárroco de Biar por agresión sexual

El obispado de Orihuela-Alicante ha pedido públicamente "perdón" por el caso de la agresión sexual cometida por el anterior párroco de la localidad de Biar, de quien este martes se supo que ha sido condenado a un año y medio de cárcel por ese delito a una menor de 15 años, ha informado Efe.

En un comunicado del obispado que han recibido los vecinos de Biar con fecha de este día 17, se ha señalado que en junio de 2024 se recibió noticia de un posible "comportamiento sexual delictivo" del sacerdote párroco con una menor y que el día 22 de ese mes el obispo, José Ignacio Munilla, decretó la apertura de una investigación, a la vez que le apartó de cualquier oficio o cargo.

La nota indica que se envió la documentación de que se disponía a la Fiscalía provincial y se acompañó a la familia de la víctima ofreciéndole "escucha, asesoramiento y ayuda", a la vez que el sacerdote "ha sido acompañado humana y espiritualmente en su situación".

Tras conocer la conformidad en el juzgado de Lo Penal número 9 de Alicante, validada posteriormente por la Audiencia Provincial, en la que el sacerdote admite los hechos y acepta la pena de 18 meses, el obispado pide "perdón" y afirma renovar su "compromiso de seguir implantando el sistema integral diocesano para una cultura de relaciones y entornos sanos y seguros (Sidicres) para evitar factores de riesgo y detectar y actuar de forma precoz.

Han añadido que son "conscientes del grave daño que cualquier abuso, máximo cuando se trata de menores, provoca en las víctimas y en el seno de la comunidad eclesial".

Los hechos

Los hechos ocurrieron el 20 de enero de 2024 en el marco de las fiestas de San Antonio Abad y el párroco asumió lo ocurrido al inicio de la vista oral, señalada para el pasado 11 de septiembre tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que, además de admitir la culpabilidad, consignó una primera cantidad de 3.000 euros para responder frente a posibles indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil, a las que seguirán dos pagos más de 1.500 cada uno.

La sentencia detalla que, en esas fechas y en su calidad de sacerdote, ejercía en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción y en un momento en el que se encontraba junto a la menor "le realizó tocamientos" y que insistió cuando la adolescente intentó apartar la mano.

Además de la pena de un año y medio de cárcel, el tribunal le ha impuesto la medida de alejamiento a una distancia de 300 metros los próximos tres años.