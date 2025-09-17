Versiones enfrentadas en un juicio por una violación entre reclusos en la prisión de Fontcalent

La Audiencia de Alicante ha sentado en el banquillo este miércoles a un hombre acusado de violar a su compañero de celda en la prisión de Foncalent. Unos hechos para los que acusado y víctima han tenido versiones diametralmente diferentes. Mientras que el denunciante ha sostenido que el acusado le violó analmente mientras estaban en la celda después de un masaje; el acusado asegura que solo tuvieron una pelea porque el otro roncaba mucho y no le había dejado dormir. Aunque las agresiones sexuales es un tema sobre el que se suele hablar muy frecuentemente en el ámbito penitenciario, son muy poco los casos que acaban llegando a juicio o que se denuncian.

La Fiscalía ha mantenido la petición de siete años de cárcel para el acusado por un delito de agresión sexual mientras que la defensa solicita la liebre absolución al considerar la existencia de numerosas contradicciones en el relato de la víctima.

Los hechos ocurrieron el 10 de octubre de 2024 sobre las 14.00 horas cuando, según el relato de la acusación pública, el encausado aprovechó que le estaba dando un masaje a la víctima para, movido por un ánimo libidinoso, agarrarle fuertemente de los brazos con la intención de impedir que se moviera y someterlo sexualmente. Una acusación que se basa en el relato de la víctima que ha declarado por videoconferencia desde la prisión. El denunciante había pasado a ser el compañero de celda del acusado ese mismo día. Según su versión, el acusado hacía masajes a otros internos en el patio y le propuso hacérselo a él en la celda. Una vez allí le embadurnó la espalda con aceite y al terminar le agarró de los brazos por detrás y, a continuación, le penetró analmente. Como me tenía cogido de los brazos apenas podía zafarme. Un relato que coincidía en líneas generales con lo que luego contó a los funcionarios de la prisión. Sin embargo, la defensa alertó de contradicciones en su testimonio. El denunciante cuando fue examinado por el forense aseguró que el acusado le había violado mientras estaba durmiendo. Asimismo, en el propio interrogatorio de la defensa, el denunciante volvió a cambiar de versión y desveló un segundo intento de agresión mientras estaban en la celda. Según declaró, el acusado le amenazó con represalias si contaba algo de lo que había pasado, pero el denunciante se lo comunicó a los funcionarios nada más tener una nueva pelea con él.

Por su parte, el procesado en su declaración ha evitado referirse a cualquier episodio sexual. Según ha explicado, se peleó con su compañero de celda porque roncaba mucho. "Le dije que se iba a tener que buscar otro sitio porque hacía mucho ruido y no me dejaba dormir", aseguró, discusión que originó la pelea y tras la que, según su versión, acabó en una celda de aislamiento. Durante el turno de última palabra, ha negado que hubiera hecho masajes a nadie o que hubiera agredido sexualmente al denunciante. "Soy padre de tres hijos y estoy en prisión cumpliendo una pena de seis años por una agresión con un arma que yo no he cometido", ha dicho.

Informe forense

Frente a las versiones contrapuestas de ambos, ha testificado el forense que atendió a la víctima. Según el informe presentado por el perito, el denunciante presentaba una fisura reciente en el ano que era compatible con haber sufrido una agresión sexual, pero señaló que esta podría haberse producido por otras causas.

El juicio ha quedado visto para sentencia tras escuchar las versiones de acusado y víctima y el informe del forense. La Fiscalía ha sostenido que el acusado atentó contra la libertad sexual de la víctima y que no había ánimos espurios para denunciar falsamente estos hechos, destacando que ninguno de los dos se conocía antes de los hechos. Por su parte desde la defensa se incidió en las contradicciones en el testimonio de la víctima, lo que arrojaba serias dudas sobre su credibilidad.