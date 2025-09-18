Una mujer de 85 años acaba en la UCI tras ser asaltada con un "mataleón" en Orihuela
La Policía Nacional detiene a un joven que agarró por el cuello a la víctima para robarle el bolso y fue perseguido por un vecino
La Policía Nacional ha detenido en Orihuela a un joven de 25 años acusado de asaltar a una mujer de 85 años con la técnica del "mataleón" e inmovilizarla para robarle el bolso. El detenido ha sido acusado de un delito de robo con violencia e intimidación y la mujer octogenaria tuvo que ser ingresada tres días en la UCI de un centro hospitalario.
Los hechos ocurrieron recientemente en Orihuela cuando la víctima iba a entrar por la mañana al portal de su domicilio y fue asaltada por la espalda por un varón que la cogió fuertemente por el cuello y la introdujo a la fuerza dentro del portal.
Una vez allí, el varón hacía fuerza con sus brazos alrededor del cuello tratando de inmovilizarla, mientras le amenazaba de muerte, según relató la víctima a la Policía.
Un vecino de la finca bajaba por las escaleras en ese momento y escuchó los gritos, observando la escena al llegar al rellano, por lo que se puso a gritarle al agresor quien cesó de agarrar a la mujer y, tras arrebatarle a ésta violentamente el bolso de las manos, huyó a la carrera.
El vecino persiguió al asaltante y el agresor acabó tirando el bolso al suelo, siendo recuperado por el testigo, quien finalmente perdió de vista al autor de los hechos.
La víctima tuvo que permanecer ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital durante tres días y actualmente se encuentra en tratamiento por las severas secuelas psicológicas que le ha causado el asalto.
Investigación
Agentes de Policía Judicial de la Comisaría Local de Policía Nacional de Orihuela asumieron la investigación y consiguieron averiguar que no se trataba de una acción fortuita, sino que el autor habría seguido a la víctima desde un cajero de una entidad bancaria donde había sacado dinero poco antes del suceso, planificando después el momento del asalto, motivo por el cual le solicitaba el PIN de la tarjeta durante la agresión.
Finalmente, tras conseguir los investigadores identificar plenamente al autor, una patrulla de la Policía Nacional en labores de seguridad ciudadana localizaron al sospechoso en una calle de la ciudad y, conocedores de que se trataba del autor de un robo, lo detuvieron como presunto responsable de los hechos denunciados.
El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Orihuela.
- Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el parking del Carrefour de Sant Joan
- Alicante activa el proyecto para construir un millar de viviendas en la Albufereta tras 34 años de espera
- El Ayuntamiento de Alicante desaloja los asentamientos ilegales en los PAU 1 y 2 y Rabasa tras las quejas vecinales
- Los patinetes y las bicis ya están implicados en más accidentes laborales que las furgonetas en la Comunidad Valenciana
- Los bomberos dan por controlado el incendio de Fontcalent tras afectar a nueve hectáreas de matorral
- 1423 (quiero morir) CD9' (padres cerca): los códigos secretos de los adolescentes en redes sociales
- Muere ahogada una mujer de 78 años en una playa de El Campello
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Asturias: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’