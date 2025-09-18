Sofocan un incendio sin heridos en una vivienda de Novelda
La casa donde se originó el fuego quedó muy afectada por el humo y las llamas, controladas con rapidez por el Consorcio de Bomberos
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante sofocaron este miércoles por la tarde un incendio que se declaró en una vivienda del casco urbano de Novelda, siniestro en el que no hubo que lamentar daños personales.
Según informan desde el Consorcio Provincial de Bomberos, el aviso del incendio se recibió poco después de las cinco y media de la tarde de este miércoles. El fuego se declaró en un primer piso de un inmueble situado en el número 17 de la calle Óscar Esplá de Novelda.
Varias dotaciones del Parque de Bomberos de Elda se trasladaron al lugar y al llegar comprobaron que la vivienda afectada por el fuego ya estaba desalojada.
Propagación
El fuego se inició en una de las habitaciones y se propagó al resto de la vivienda. El incendio generó gran cantidad de humo, lo que provocó que los bomberos confinaran temporalmente a los ocupantes de las viviendas vecinas.
La rápida y eficaz intervención consiguió controlar rápidamente el incendio y conseguir que no se propagara al resto de viviendas de la finca. No obstante, la vivienda donde se originó el incendio quedó muy afectada por el fuego y el humo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el parking del Carrefour de Sant Joan
- Alicante activa el proyecto para construir un millar de viviendas en la Albufereta tras 34 años de espera
- El Ayuntamiento de Alicante desaloja los asentamientos ilegales en los PAU 1 y 2 y Rabasa tras las quejas vecinales
- Los patinetes y las bicis ya están implicados en más accidentes laborales que las furgonetas en la Comunidad Valenciana
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Asturias: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- Los bomberos dan por controlado el incendio de Fontcalent tras afectar a nueve hectáreas de matorral
- 1423 (quiero morir) CD9' (padres cerca): los códigos secretos de los adolescentes en redes sociales
- Muere ahogada una mujer de 78 años en una playa de El Campello