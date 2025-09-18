Sofocan un incendio sin heridos en una vivienda de Novelda

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante sofocaron este miércoles por la tarde un incendio que se declaró en una vivienda del casco urbano de Novelda, siniestro en el que no hubo que lamentar daños personales.

Según informan desde el Consorcio Provincial de Bomberos, el aviso del incendio se recibió poco después de las cinco y media de la tarde de este miércoles. El fuego se declaró en un primer piso de un inmueble situado en el número 17 de la calle Óscar Esplá de Novelda.

Varias dotaciones del Parque de Bomberos de Elda se trasladaron al lugar y al llegar comprobaron que la vivienda afectada por el fuego ya estaba desalojada.

Propagación

El fuego se inició en una de las habitaciones y se propagó al resto de la vivienda. El incendio generó gran cantidad de humo, lo que provocó que los bomberos confinaran temporalmente a los ocupantes de las viviendas vecinas.

La rápida y eficaz intervención consiguió controlar rápidamente el incendio y conseguir que no se propagara al resto de viviendas de la finca. No obstante, la vivienda donde se originó el incendio quedó muy afectada por el fuego y el humo.