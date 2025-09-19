La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta

La madre de la pequeña de 26 días que falleció el domingo en Calp al arrollarlas a las dos un coche que estaba aparcado y al que le falló el freno de mano sigue evolucionando favorablemente. La alcaldesa, Ana Sala, en el acto de esta mañana en el que los vecinos han mostrado su solidaridad con las familias de Sofia, la bebé de 26 días, y Sahily Marcela, la niña de 4 años que falleció al caer de un quinto piso, ha destacado que Marian, la madre de Sofia, ha salido ya de la UCI y está en planta en el hospital de Dénia. Ana Sala ha dicho que es "una luz de esperanza" que la madre, de 37 años y que resultó gravemente herida (la han operado de la tibia, sufrió la fractura de varias costillas y tenía un pequeño coágulo en la cabeza), evolucione bien. Ha dicho que es "un motivo de alegría" entre tanto dolor que Marian "salga adelante".

Los vecinos se han reunido esta mañana ante el ayuntamiento para guardar dos minutos de silencio por las dos niñas fallecidas y para expresar su cariño y solidaridad con sus familias. "Estos sucesos terribles nos han sobrepasado a todos", ha manifestado la alcaldesa. "Hoy hay familiares de Sofia con nosotros. Estas tragedias no deberían pasar nunca. Queremos mandar un abrazo a estas familias que están sufriendo".

La corporación, las fuerzas de seguridad y numerosos vecinos han guardado dos minutos de silencio / / A. P. F.

Inmenso dolor

Los dos minutos de silencio han sido sobrecogedores. La muerte de estas dos niñas ha conmocionado a todos los vecinos. Muchos de los asistentes no han podido contener las lágrimas. La alcaldesa ha insistido en que Calp está con las familias y comparte su inmenso dolor. Ana Sala ha consolado y charlado con algunos familiares de Marian y Sofia que han estado en el acto.