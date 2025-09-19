Una persecución en la AP-7 acaba en Benissa con el coche de los delincuentes dando vueltas de campana y el de la Guardia Civil volcado
El accidente ha ocurrido poco antes de las 10 horas y los agentes han excarcelado a los atrapados en el vehículo que huía
Una persecución policial en la AP-7 ha terminado esta mañana, a la altura de Benissa, con el coche de los presuntos delincuentes estrellado y dando vueltas de campana y el de la Guardia Civil volcado. El accidente ha ocurrido poco antes de las 10 horas.
Los dos coches circulaban en dirección a Alicante a gran velocidad. Se han estrellado en el kilómetro 666 de la autopista. Varios de los ocupantes del vehículo que huía han quedado atrapados. El coche de la Guardia Civil ha volcado y los agentes han podido salir por su propio pie. Han sido los agentes, de hecho, quienes han excardelado a los heridos del vehículo perseguido.
Se ha avisado a los servicios sanitarios y a los bomberos del Consorcio de Alicante. Han acudido dotaciones de bomberos de los parques de Dénia y Benissa. No han llegado a realizar labores de excarcelación, dado que ya las habían efectuado los guardias civiles. Los bomberos y los agentes han desconectado las baterías de los dos vehículos para evitar incendios.
