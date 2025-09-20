La Policía desarticula en Alicante, Valencia y Murcia una célula del “Balkan Cartel” dedicada al cultivo masivo de marihuana

La Policía Nacional ha desarticulado una célula del denominado “Balkan Cartel”, asentada en el Levante español desde hace más de tres años y dedicada al cultivo masivo de marihuana. La operación se ha saldado con 10 detenidos, el desmantelamiento de tres plantaciones indoor y la incautación de cerca de 60 kilos de cogollos listos para su distribución, además de 1.500 plantas en distintas fases de crecimiento, cuatro vehículos, 17 teléfonos móviles y diversa documentación falsificada.

Una “fortaleza” en Mogente como epicentro

Entre los enclaves desmantelados destaca una finca rural de grandes dimensiones en Mogente (Valencia), descrita como una auténtica “fortaleza” con apariencia de castillo. Su ubicación aislada y el difícil acceso la convertían en un centro logístico ideal para la producción de marihuana a gran escala.

La organización también operaba desde una nave en Crevillente (Alicante) y otros tres emplazamientos distribuidos por la geografía levantina, que funcionaban como puntos de cultivo y apoyo a la red.

Vínculos internacionales y antecedentes

Las pesquisas comenzaron en junio de 2025, bajo la coordinación de la UDYCO Central y la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional. Los investigadores situaron al frente del entramado a un padre y su hijo.

El hijo estaba vinculado a uno de los narcotraficantes más conocidos de los Balcanes y contaba con antecedentes por la importación ilícita de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica. Su progenitor figuraba en archivos internacionales por su papel como intermediario en redes de tráfico de drogas entre los Balcanes y Europa Occidental, con conexiones con organizaciones italianas relevantes en el narcotráfico.

La llegada de un especialista serbio precipitó la operación

En septiembre los agentes detectaron la llegada a España de un cultivador serbio especializado en este tipo de plantaciones. El movimiento hizo sospechar que la red se preparaba para iniciar una nueva cosecha, lo que llevó a solicitar mandamientos de entrada y registro en cinco ubicaciones estratégicas.

Un despliegue coordinado en tres provincias

El 10 de septiembre se desplegó un amplio dispositivo policial en Alicante, Valencia y Murcia. En Mogente, los agentes del GEO aseguraron la finca fortificada, mientras que la operación contó además con el apoyo de la Unidad Aérea y de Guías Caninos.

Los registros permitieron desmantelar tres plantaciones. En una de ellas, los agentes hallaron un laboratorio en fase de montaje que ya producía cerca de 1.000 plantas. En total se intervinieron 56 kilos de cogollos envasados, cuatro vehículos, 17 teléfonos móviles, un inhibidor de frecuencia, documentación italiana falsa y otros efectos vinculados al tráfico de drogas.

Golpe a la financiación del “Balkan Cartel”

La Policía subraya que esta célula utilizaba el cultivo de marihuana como vía de financiación para reforzar la estructura del “Balkan Cartel” y planificar operaciones delictivas de mayor envergadura, incluida la importación de cocaína.

La operación, según remarcan fuentes policiales, supone un importante golpe a las organizaciones criminales balcánicas asentadas en España, que han encontrado en el Levante un lugar estratégico para sus actividades ilícitas.