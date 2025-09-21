Accidente mortal en Alicante: un motorista de 42 años fallece tras colisionar con un coche en un cruce
El siniestro se ha producido en el cruce entre las calles Pinoso y Montero Ríos
Un motorista de 42 años ha perdido la vida este domingo en Alicante tras colisionar con un coche en el cruce entre la calle Pinoso y la calle Montero Ríos, en el barrio de Carolinas Altas.
El Centro de Información y Coordinación de Urgencia (CICU) recibió el aviso a las 6:30 horas, poco después de que ambos vehículos chocaran en la intersección. Por el momento, se desconocen más detalles sobre las circunstancias del accidente, aunque testigos apuntan a que el turismo tenía la preferencia de paso en el cruce. La investigación sigue abierta para esclarecer cómo se produjo el siniestro.
Hasta el lugar acudieron efectivos sanitarios en una unidad SAMU, que, tras practicar la reanimación cardiopulmonar avanzada al motorista, no obtuvieron respuesta y no pudieron salvar su vida. También se desplazaron unidades de la Policía Local de Alicante, que regularon el tráfico en la zona.
