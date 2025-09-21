Un accidente múltiple en la N-332 a la altura de Benissa deja seis heridos

Un aparatoso accidente de tráfico registrado en la noche de este domingo 21 de septiembre en la N-332, a la altura de la nueva salida de Benissa, que se ha saldado con al menos seis personas heridas de diversa gravedad, varias de ellas graves.

Los bomberos han intervenido para excarcelar y auxiliar a los heridos / INFORMACIÓN

El siniestro, que ha tenido lugar en torno a las 20:36 horas, se ha producido tras un choque frontal y posteriores alcances en los que se han visto implicados cuatro vehículos. A consecuencia del impacto, dos de los turismos quedaron volcados, uno sobre el techo y otro sobre un lateral.

Imagen de las tareas de evacuación tras el accidente en la N-332 / INFORMACIÓN

Hasta el lugar se desplazaron cinco dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, pertenecientes a los parques de Benissa y Dénia, que han trabajado en las labores de excarcelación, seguridad y limpieza de la vía. La intervención se ha prolongado hasta las 22:20 horas.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado diferentes ambulancias para atender a los heridos y proceder a su traslado a centros hospitalarios de la zona. Asimismo, la Policía Local de Benissa y la Guardia Civil han colaborado en la gestión del tráfico y la investigación del accidente.

Así ha quedado uno de los vehículos implicados en el accidente / INFORMACIÓN

La circulación en este tramo de la N-332 se ha visto afectada durante más de una hora debido a la magnitud del siniestro y a las tareas de auxilio.