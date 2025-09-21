Un accidente múltiple en la N-332 a la altura de Benissa deja seis heridos
Un choque frontal y varios alcances entre cuatro vehículos han provocado el vuelco de dos turismos
Un aparatoso accidente de tráfico registrado en la noche de este domingo 21 de septiembre en la N-332, a la altura de la nueva salida de Benissa, que se ha saldado con al menos seis personas heridas de diversa gravedad, varias de ellas graves.
El siniestro, que ha tenido lugar en torno a las 20:36 horas, se ha producido tras un choque frontal y posteriores alcances en los que se han visto implicados cuatro vehículos. A consecuencia del impacto, dos de los turismos quedaron volcados, uno sobre el techo y otro sobre un lateral.
Hasta el lugar se desplazaron cinco dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, pertenecientes a los parques de Benissa y Dénia, que han trabajado en las labores de excarcelación, seguridad y limpieza de la vía. La intervención se ha prolongado hasta las 22:20 horas.
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado diferentes ambulancias para atender a los heridos y proceder a su traslado a centros hospitalarios de la zona. Asimismo, la Policía Local de Benissa y la Guardia Civil han colaborado en la gestión del tráfico y la investigación del accidente.
La circulación en este tramo de la N-332 se ha visto afectada durante más de una hora debido a la magnitud del siniestro y a las tareas de auxilio.
