Descubren a un fugitivo tras alojarse en un hotel de la Marina Alta

Un fugitivo se alojó con su nombre en un hotel de la Marina Alta y gracias al control de hospedajes fue apresado por la Guardia Civil. El detenido es un ucraniano de 38 años sobre el que pesaba una orden internacional de búsqueda, detención y extradición cursada por las autoridades moldavas por su presunta implicación en una estafa de 125.000 euros con criptomonedas.

Los hechos sucedieron la mañana del pasado sábado, cuando la Guardia Civil fue alertada de que había saltado una alarma en el control de hospedajes de un establecimiento de hospedaje situado en una localidad de la comarca de la Marina Alta. Al registrar los datos de un cliente descubrieron que sobre él pesaba una orden internacional de búsqueda, detención y extradición.

Agentes de la Guardia Civil se trasladaron de inmediato hasta el alojamiento y localizaron a esta persona. Una vez identificado comprobaron que se trataba de un hombre de 38 años, de nacionalidad ucraniana, reclamado por las autoridades moldavas por un presunto delito de estafa telemática con criptomonedas por valor de 125.000 euros.

En libertad

El arrestado ha sido puesto a disposición del juzgado de Instrucción número 2 de Dénia, que ha dado traslado a la Audiencia Nacional, organismo que debe resolver su extradición al país que lo reclama. Tras la puesta a disposición judicial ha quedado en libertad con medidas cautelares de vigilancia, según la Guardia Civil.

La Guardia Civil recuerda que en la actualidad, de acuerdo con la normativa en vigor, todos los establecimientos destinados al hospedaje de personas (hoteles, hostales, apartamentos, albergues, campings, turismo rural, etc.), ya sean gestionados por empresas o por particulares, así como las empresas de alquiler de vehículos, tienen la obligación de registrar los datos personales de los clientes y comunicarlos a la Secretaría de Estado de Seguridad a través de un sistema de registro electrónico a disposición de los usuarios.

Por su parte, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizan inspecciones regularmente con la finalidad de comprobar que los establecimientos cumplen con esta normativa, con la finalidad de velar por la Seguridad Ciudadana.

La colaboración internacional entre las autoridades gubernamentales, judiciales y policiales permite que los agentes trabajen de forma coordinada por el bien común. En este sentido, los avances tecnológicos aplicados a sus herramientas de trabajo agilizan considerablemente el resultado positivo de esta colaboración.