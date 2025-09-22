La mujer estrangulada en Benidorm había acogido a la detenida por el crimen cuatro días antes

La mujer estrangulada en Benidorm había acogido en su casa a la detenida por el crimen cuatro días antes, según confirmaron a este diario fuentes cercanas al caso. La mujer, de 63 años, ingresó en prisión el pasado sábado tras pasar a disposición judicial. Una comparecencia en la que optó por acogerse a su derecho a no declarar, tal como ya hizo en Comisaría tras su detención. Aunque la arrestada se ha entregado y ha confesado los hechos, ha optado por guardar silencio ante la Policía y ante el juez. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que con probabilidad podría pedir ser citada nuevamente para explicar ante el órgano instructor lo que pasó esa noche, una vez superada la conmoción por lo ocurrido.

Los hechos ocurrieron la noche del 17 de septiembre, en la vivienda que detenida y víctima, ambas de nacionalidad británica, convivían en el Rincón de Loix de Benidorm. Las dos mujeres no eran turistas de vacaciones en la ciudad turística, sino que habían fijado en ella su residencia. Según las fuentes consultadas por este diario, la detenida estaba buscando piso en Benidorm, por lo que su amiga se ofreció a que se quedara a vivir con ella mientras encontraba algo. En principio, iba a ser una estancia temporal, al menos hasta principios de octubre. Pero no tardaron en surgir los problemas de convivencia entre ambas. Al cuarto día de vivir juntas, se produjo el estrangulamiento de la víctima, para el que se utilizó el cable de una aspiradora. Los motivos de la discusión no han trascendido. En ese momento, tan solo se encontraban la agresora confesa y la víctima. En la zona del Rincón de Loix de Benidorm reside una importante colonia británica, con urbanizaciones, inmobiliarias, supermercados y locales de ocio enfocados a este sector de la población.

Declaración de una testigo

Con el cable, la habría asfixiado hasta la muerte. Según las fuentes consultadas por este diario, al darse cuenta de lo que acababa de hacer, la mujer llamó por teléfono a una amiga para contarle lo que había pasado y pedirle consejo. Fue esta amiga la que la recomendó que se entregara a la Policía y fue ella quien llamó a Emergencias para informar de lo que acababa de pasar. Esta mujer declaró como testigo el sábado en el juzgado de guardia para relatar lo que pasó esa noche. La mujer no fue testigo directo del crimen, pero fue a ella a quien la acusada le confesó lo que acababa de pasar. Tras la llamada de la testigo a la Policía, se puso en marcha el protocolo para muertes violentas. Los servicios sanitario no pudieron hacer nada por salvar su vida. En el momento, de la intervención todavía tenía el cable enrollado alrededor del cuello.

La Fiscalía pidió la prisión para la detenida, dada la gravedad de los hechos. Asimismo, se ha valorado el que al no tratarse de una delicuente primaria, la sospechosa no tiene domicilio conocido, por lo que se estima que podría existir riesgo de fuga. La mujer está todavía conmocionada por lo que acaba de ocurrir, motivo por el que desde la defensa se haya optado por recomendar que guarde silencio. En las próximas semanas, podría solicitar nuevamente comparecer ante el juzgado para relatar los motivos de la discusión y las circunstancias en las que se produjo el estrangulamiento. Entre tanto, en el juzgado se irán recibiendo los informes de la Policía Científica sobre el escenario del crimen, así como los resultados de la autopsia. También se estudiará el cable empleado para asfixiar a la víctima, para analizar posibles restos de ADN, así como huellas dactilares en su superficie.

Como ya publicó este diario, la mujer ingresó en prisión provisional sin fianza el pasado sábado como presunta autora de un delito de homicidio. La causa está abierta por el juzgado de Instrucción número dos de Benidorm, que ahora deberá completar la instrucción y mandar la causa a juicio.