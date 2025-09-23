Acoge a un indigente en su casa de Alicante por lástima y le roba joyas y dinero

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un indigente de 43 años acusado de robar joyas, dinero y efectos valorados en más de 4.000 euros en el domicilio de una mujer de 52 años que le había acogido para pernoctar una noche en su domicilio. El arrestado usó violencia e intimidación para robarle y tratar de seguir viviendo en casa de la mujer que le acogió, a la que además amenazó de muerte.

Los hechos fueron denunciados en Alicante por una mujer que sintió lástima de un varón que pernoctaba en la calle y le ofreció pernoctar durante una noche en su domicilio, donde podría asearse y descansar, además de poder brindarle aire acondicionado, habida cuenta de los días de calor extremo que estaban dándose en la ciudad durante este verano.

El indigente aceptó el ofrecimiento de la mujer, si bien tras esa noche, cuando la dueña de la casa le solicitó que se marchara, éste se negó rotundamente, aduciendo que se encontraba muy a gusto, puesto que llevaba más de ocho meses durmiendo en la calle y lo había pasado muy mal.

La víctima, inicialmente, no quiso dar cuenta a las autoridades de los hechos, dado que, a pesar de la negativa de su huésped, la convivencia no era mala y además se sentía bien por este acto de buena fe que estaba haciendo.

Amenazas de muerte

Sin embargo, pasados unos días más, le volvió a insistir para que se marchara, puesto que comenzó a fumar dentro de la vivienda lo que le pareció droga. La víctima le instó a que se fuera inmediatamente, momento en el que este varón se puso agresivo y la amenazó con matarla si no le daba dinero, asiéndola fuertemente por los brazos ocasionándole lesiones de las que tuvo que ser asistida por un médico.

El indigente abandonó el domicilio y la víctima comprobó a la mañana siguiente que le había sustraído joyas, dinero y otros efectos por valor de más de 4.000 euros, motivo por el cual decidió interponer una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional.

Agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro de Alicante se hicieron cargo de la investigación y orientaron sus esfuerzos en averiguar la identidad del autor de los hechos.

Tras las gestiones de investigación efectuadas, los agentes encargados del caso, consiguieron identificar plenamente al varón denunciado, a quien consiguieron localizar y detener como presunto responsable de los delitos de robo con violencia e intimidación y allanamiento de morada.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Alicante y se solicitó una orden de alejamiento por parte de la víctima contra su agresor.