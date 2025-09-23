La Audiencia juzga una presunta estafa de 400.000 euros en l'Alfàs con un falso yacimiento de oro en Colombia

La Audiencia de Alicante ha sentado en el banquillo a cuatro acusados de una presunta estafa cercana a los 400.000 euros a una pareja con un supuesto negocio de inversión en oro. Las víctimas aseguran que les dijeron que era un negocio muy rentable y seguro. Pero, tras la inversión, perdieron todo el dinero, recibiendo solo unas pequeñas cantidades al principio del negocio en concepto de beneficios. Los procesados son cuatro persona personas, los dos responsables de la empresa que iba a acometer la explotación de un yacimiento de oro en Colombia, el intermediario que les puso en contacto y el abogado que preparó los contratos.

El contrato se firmó en una notaría de l'Alfàs del Pi. Los denunciantes, una pareja de nacionalidad rusa, fueron convencidos para intervenir en el negocio mientras alternaban sus estancias entre los dos países hace trece años. La Fiscalía considera que entre todos formaban parte de un entramado orquestado para cometer el fraude, mientras que los acusados sostienen que se trataba de un negocio legítimo que se torció. "No sacamos ni un solo gramo de oro y el gobierno de Colombia nos confiscó la maquinaria", señalaron. En este sentido, aseguraron que los denunciantes percibieron como beneficios cantidades mucho mayores de lo que aseguran en la querella.

La Fiscalía y los querellantes relatan en sus escritos de acusación que los encausados constituyeron en 2013 una sociedad mercantil en Colombia, sin ningún tipo de actividad, que tenía como objetivo obtener dinero de inversores rusos. Uno de los procesados, encargado de localizar posibles inversores, ofreció a las dos víctimas la oportunidad de invertir en el negocio y les convenció de los beneficios que les proporcionaría. El 12 de diciembre de 2013 firmaron ante un notario de l’Alfàs del Pi un contrato de participación por el que la pareja aportaba 478.000 dólares americanos al negocio. Los primeros meses, los perjudicados recibieron 40.000 euros en pequeñas cantidades como beneficios de la inversión, cifra muy lejana del total aportado. La Fiscalía solicita para cada uno de los procesados una pena de prisión de cinco años por un delito de estafa.

Denunciantes

Uno de los denunciantes aseguró que fue a buscarle un compatriota hasta Rusia para convencerle de que invirtieran en el negocio del oro. "Esto es España no Rusia, aquí se pueden hacer esas operaciones con seguridad", señaló. Según su versión, el contacto le había presentado más propuestas de inversión, pero finalmente le dijo que la del oro era la más segura de todas. "En un principio, se suponía que ellos tenían todos los permisos y la maquinaria y nosotros aportábamos financiación al proyecto", explicó.

Tras una aportación inicial, le pidieron más dinero. "Yo entendí que esto en los negocios era algo normal", ha dicho. Según sus explicaciones pronto le dijeron que era mucho más rentable la compra-venta de oro y no el buscarlo y a eso se orientó el negocio. Sin embargo, llegó un momento en que comprobaron que no recibían nada y nadie les explicaba qué había pasado con el dinero. El denunciante aseguró que lo había perdido todo y había tenido que vender su casa para hacer frente a las deudas.

En esta línea, la mujer del denunciante, que aportó la mayor parte de los fondos de la operación, aseguró que los acusados "nos vieron como víctimas potenciales cuando supieron que teníamos dinero". La mujer aseguró que tenían muchas dudas sobre el negocio del oro, pero que acabaron sumándose a la operación porque les convencieron de que era una inversión segura.

Los acusados defienden el negocio

El responsable de la explotación minera, uno de los acusados en este proceso, señaló que otro de los procesados le pidió ayuda para montar una empresa en Colombia para explotar una mina de oro. Según explicó tenía una amplia experiencia en el mundo empresarial y accedió a figurar en la sociedad "por hacerle un favor", aunque insistió en que él no cobró nada del dinero aportado por los inversores rusos. Él contaba con su propia explotación y se encontró con que de la mina no salió ni un gramo de oro, y "el Gobierno colombiano me robó todas las máquinas. Todavía estoy con pleitos para poder recuperarlas". Según explicó, nunca llegó a saber qué pasó con aquella sociedad.

El otro de los socios aseguró que se pagaron beneficios por el negocio del oro y que el dinero se invirtió en la concesión minera. En este momento se produjo un rifirrafe con el fiscal que le subrayó que el dinero que estaban aportando los inversores no tenía ese objetivo. Según el acusado, en todo momento se dio información sobre en qué se había invertido el dinero recibido. "Nosotros también respondíamos con nuestro patrimonio ante las autoridades de Colombia por esta explotación", señaló.

Del mismo modo, el abogado acusado negó su intervención en estafa alguna, habiéndose limitado su participación, según explicó, a la elaboración de todos los contratos para poner en marcha el negocio. Por su parte, el acusado de nacionalidad rusa (los otros tres son españoles) aseguró que él se había limitado a ejercer de intermediario. "Me pidieron que buscara inversores y yo, por el dinero que aportaban, recibía una comisión", ha explicado.

El juicio no ha podido quedar visto para sentencia, ya que los interrogatorios se han demorado demasiado, al tener que contar con un servicio de traducción en las declaraciones. Por este motivo, el tribunal ha optado por buscar una nueva fecha para que fiscal, acusación particular y las cuatro defensas presenten sus escritos de conclusiones finales.