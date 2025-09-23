Quince años de cárcel para el hombre que mató a su inquilina en Alicante y ocultó su cadáver un mes

La Audiencia de Alicante ha condenado a 15 años de prisión al hombre que mató a su inquilina y después ocultó el cadáver en su casa durante un mes, según la sentencia a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN. El fallo le condena por un delito de asesinato con alevosía, aplicando la misma pena que reclamaba la Fiscalía, después del veredicto de un jurado popular. A pesar de que el procesado tenía diagnosticados un trastorno de personalidad clúster tipo B y esquizofrenia, el tribunal popular descartó que estas dos enfermedades mentales tuvieran incidencia alguna en el crimen, por lo que rechazó la aplicación de atenuantes.

La resolución establece una indemnización de 30.400 euros para el hijo de la mujer asesinada, una cifra que se queda muy por debajo de los 90.000 euros que reclamaba la acusación particular, motivo por el que el letrado ha anunciado que recurriría la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV).

Leonardo Vargas, abogado de la acusación particular ha asegurado a este diario que "el magistrado presidente del jurado ha considerado imponer al acusado la pena de prisión en la mínima expresión que permite la Ley para este delito, atendiendo a las circunstancias del mismo. Además, esta acusación entiende que la cuantía fijada en concepto de reparación del daño es irrisoria atendiendo a la gravedad del delito; y ello, sin tener en cuenta que en los casos de delitos violentos, los Tribunales deben ser especialmente cuidadosos con el mensaje que se trasmite a la ciudadanía sobre el reproche penal que recibe quien comete un delito de esta naturaleza". La sentencia recuerda que la víctima contaba con 66 años y solo tenía contacto esporádico con su hijo vía WhatsApp. Ambos no se veían desde el año 2006, por lo que el fallo considera ajustada esta cantidad.

Sin responsabilidad de la Generalitat

El fallo descarta también que la Generalitat Valenciana sea responsable civil subsidiario por estos hechos. El Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVSSA) tenía asumida la curatela del acusado y el fallo recuerda que este organismo no tenía funciones representativas de éste, sino únicamente asistenciales.

Los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 2023 en el piso donde acusado y víctima convivían en la calle San Vicente de Alicante. El fallo considera probado que el acusado atacó a la mujer con un cuchillo de 15 centímetros de hoja y un martillo. "Siendo conocedor de que nadie auxiliaría a la víctima y de que ambos estaban solos, existiendo una desproporción de fortaleza y tamaño, se acercó a ella cuando estaba en el pasillo y le atacó por la espalda con el cuchillo y el martillo de forma súbita e inesperada sin que ella tuviera tiempo de reaccionar", relata la resolución. La mujer falleció de un shock hipovolémico a causa de la hemorragia.

A continuación, el procesado la ató de pies y manos con cinta adhesiva y arrastró su cadáver hasta una habitación donde la envolvió con bolsas de basura y un edredón, dejándola allí tirada. Casi un mes después, el 24 de septiembre, el acusado llamó al 091 para admitir que había matado a la víctima, una circunstancia que le ha valido la aplicación de una atenuante por confesión.

El veredicto consideraba acreditado que había una agravante de alevosía, porque la víctima no pudo defenderse de la agresión. Sin embargo, por el contrario, no ha considerado probado que haya habido ensañamiento. "Múltiples cuchilladas no siempre e innecesariamente implican la existencia de ensañamiento", dice el fallo recordando la argumentación del veredicto.

A pesar de las enfermedades mentales que tiene diagnosticadas el acusado, el jurado consideró probado que en el momento del crimen el acusado tenía intactas sus facultades y era responsable sus actos, es decir, sabía lo que hacía. Para ello, se basan en el relato de los primeros policías que llegaron a la casa, que relataron que reconocía los hechos y que era coherente en su narrativa.

El acusado decía que se le había ido la cabeza tras haber tenido una discusión con la víctima. En ese relato, según el jurado, el acusado explica el móvil y entrega el arma homicida. Asimismo en la comparecencia que hizo ante el forense que le reconoció en el juzgado de guardia, negó la existencia de delirios o de trastornos, conservando memoria de todo lo ocurrido. De los tres informes forenses, contradictorios entre sí, éste fue el que más credibilidad dio el jurado. Otro de los informes psiquiátricos hablaba de una limitación parcial de las facultades del acusado y un tercero aseguraba que era inimputable por estos trastornos.

El abogado de la defensa, el letrado Eduardo Gómez Cañizares, pedía que el acusado cumpliera la pena en un centro psiquiátrico para recibir un tratamiento médico adecuado a su enfermedad mental.