El acusado de agredir a una concejala de Aigües aduce en el juicio que ignoraba su cargo público

La Audiencia de Alicante ha sentado este miércoles en el banquillo a un acusado de agredir a garrotazos a una concejal del Ayuntamiento de Aigües. El procesado ha negado los hechos y ha recalcado que ignoraba que ella ocupara un cargo público. Una circunstancia que desde su defensa se ha querido dejar claro, ya que la condición de representante municipal de la víctima supone una agravación del delito: atentado contra miembro de corporación local, penado con hasta ocho años de prisión. El juicio ha quedado visto para sentencia. La víctima ha mantenido su denuncia y la Fiscalía la pena de prisión solicitada.

Los hechos ocurrieron el 21 de abril de 2022 en pleno casco urbano de Aigües, cuando el acusado, de 75 años de edad, se encontraba vertiendo líquido lavavajillas en el interior de distintos comederos públicos de gatos que el Ayuntamiento había instalado en el término municipal, según el escrito de acusación. La víctima ostentaba entonces el cargo de concejala de Acción Animal y fue alertada por varios vecinos de lo que estaba haciendo el acusado, motivo por el que se presentó en la zona para recriminarle su conducta. La acusación sostiene que el acusado reaccionó de manera violenta y le agredió con un garrote.

El procesado ha comenzado negando que estuviera echando lavavajillas en los bebederos de los gatos, simplemente los estaba rellenando de agua hasta que vino la víctima a llamarle la atención. El procesado aseguró que desconocía que la mujer era concejal del Ayuntamiento. Según ha explicado, la conocía de vista del pueblo, pero pensaba que se trataba de una vecina más. Sin embargo, aunque ha admitido que hubo un forcejeo y empujones, ha negado ser el autor de los golpes sufridos por la víctima. La defensa apunta a la implicación de una tercera persona, señalando que había tratado de acceder a las cámaras de seguridad del municipio para tratar de demostrarlo. En su declaración judicial cuando se abrió la causa, inicialmente el procesado había llegado a decir que durante años había sido voluntario de Protección Civil, hecho que le confería también la figura de autoridad.

Salud mental

A lo largo de todo el procedimiento, se han planteado problemas de salud mental por parte del acusado. De hecho, en el juicio, sus tratamientos han vuelto a abordarse. En el interrogatorio, el procesado ha dicho que había estado tomando medicación para el estrés y para la ansiedad como consecuencia de haber sido diagnosticado por estrés postraumático tras dos operaciones de estómago. A lo largo de la instrucción, la defensa ha venido solicitando que se le sometiera a un examen psiquiátrico para determinar cuál era su estado mental. En el pueblo, tiene fama de ser una persona conflictiva. Un agente de la Guardia Civil ha declarado que habían tenido otras intervenciones con el acusado en Aigües, destacando que este se caracterizaba por su "tozudez".

Por su parte, la víctima ha ratificado en el juicio la versión recogida en su denuncia. La mujer, que en la actualidad ya no pertenece a la corporación, recibió el aviso de varios vecinos de que el acusado estaba echando un producto en los bebederos de gatos y que fue a comprobar que no estaba echando veneno. Según su versión, cuando le preguntó qué estaba haciendo, reaccionó violentamente, dándose la vuelta con un garrote y comenzó a golpearla. La mujer trató de defenderse arrancándole la vara, pero la empujó contra la pared propinándole varios puñetazos y agarrándole de las gafas. Dos vecinos acudieron en su ayuda, momento en el que acabó dándose a la fuga.

La ex edil ha sostenido que el acusado sabía perfectamente que ella era concejala. Según las explicaciones que ha dado, el procesado había tenido incidentes previos con otra vecina, aunque ignoraba si éste sufría o no alguna alteración mental. "Solo quiero que esto acabe ya", ha manifestado la víctima durante el juicio. Según ha precisado, la única reclamación que pide es que se la compense por las gafas que se le rompieron durante el altercado. Las gafas estaban valoradas en 321 euros, pero además la Fiscalía pide indemnizaciones que ascienden a 6.531 euros Aunque la exconcejala ha venido expresando su temor por el carácter violento del acusado, en la vista no ha pedido ninguna medida especial de protección y ha declarado sin un biombo, algo habitual en casos en que los damnificados de hechos violentos no quieren tener contacto visual con su agresor.

Petición de penas

En el turno de exposición de las conclusiones finales, la Fiscalía ha mantenido su acusación, con la solicitud de 8 años de prisión prevista en el tipo delictivo, tras considerar suficientemente probada la agresión, aunque se ha mostrado abierta a que el tribunal pudiese atenuar la pena a imponer al procesado con la hipotética aplicación de la atenuante de arrebato o de dilaciones indebidas.

Mientras, la defensa ha pedido la libre absolución del acusado al sostener que no era conocedor de la condición de concejala de la denunciante y ha incidido en que él ha negado siempre que fuese quien la golpeó, sino que fue una tercera persona, y que había intentado acceder a las imágenes de las cámaras de vigilancia de Aigües para demostrarlo.

El juicio ha quedado visto para sentencia en la Sección Segunda de la Audiencia alicantina.