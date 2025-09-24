Funcionarios de Fontcalent protestan en Madrid por las agresiones en las prisiones

Cientos de funcionarios de prisiones procedentes de diferentes prisiones de España, entre ellas la cárcel de Fontcalent en Alicante, se manifestaron ayer en Madrid para denunciar la creciente inseguridad en su trabajo y exigir respuestas a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por las agresiones a los trabajadores y la falta de protección.

La protesta, convocada por el sindicato "Tu abandono me puede matar" (TAMPM) partió de las inmediaciones de la sede del PSOE en la calle Ferraz y recorrió varias calles hasta llegar al Congreso de los Diputados. La manifestación se celebró un día antes de la patrona de Instituciones Penitenciarias, Nuestra Señora de la Merced, que este miércoles se celebra de forma oficial en la cárcel de Villena y tanto TAMPM como ACAIP-UGT ha anunciado que no acudirán al acto.

Los trabajadores reclaman medidas urgentes ante el aumento “alarmante” de agresiones físicas, amenazas e insultos sufridos en los últimos meses, afirman desde TAMPM. Durante el verano, según los sindicatos, se han registrado numerosos incidentes violentos que han puesto en riesgo la integridad física de los empleados.

Entre las principales reivindicaciones figura el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, lo que supondría mayor protección legal y un endurecimiento de las penas para los internos que agredan a trabajadores penitenciarios.

Funcionarios de Alicante que acudieron a la protesta en Madrid. / INFORMACIÓN

TAMPM afirma que también demandan que la profesión sea reconocida como de riesgo, con mejoras salariales, más recursos de seguridad y una cobertura psicológica adecuada para afrontar las consecuencias de la violencia en los centros.

Acusaciones a Interior

Los manifestantes acusaron al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de “inacción” y de desatender las necesidades básicas de un colectivo que consideran esencial para la seguridad pública.

El sindicato señala que el conflicto amenaza con intensificarse si no se ofrecen soluciones inmediatas. Los sindicatos ya han advertido de que continuarán con las movilizaciones en los próximos meses hasta que el Gobierno atienda sus demandas.