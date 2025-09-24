Un joven de 18 años muere ahogado cuando se bañaba frente a la Cantera en Alicante

Un joven de 18 años ha perdido la vida este miércoles al ahogarse frente a la zona de la Cantera en Alicante, en las inmediaciones del restaurante Punta Piedra. La víctima había acudido a bañarse con unos amigos que le han sacado del agua y agentes de la Policía Local y posteriormente el SAMU le han practicado maniobras de reanimación, pero desafortunadamente han resultado infructuosas.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de instruir las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, cuya causa determinará la autopsia que se realice este jueves en el Instituto de Medicina Legal de Alicante.

Emergencias

La llamada de emergencias al 112 se ha producido poco antes de las tres y media de la tarde. Según fuentes policiales, varios jóvenes han acudido a bañarse en una zona de rocas próxima al restaurante Punta Piedra, en la carretera de la Cantera. Uno de los jóvenes se han lanzado al mar para bañarse y sus amigos se han dado cuenta de que había desaparecido, por lo que han acudido en su busca y tras encontrarlo lo han sacado y han pedido ayuda al 112, que ha alertado a los diferentes servicios de emergencia.

Los primeros en llegar al lugar han sido agentes del Grupo de Motoristas de Acción Inmediata (GRUMAI) de la Policía Local de Alicante, que han visto que el joven no respiraba y han comenzado a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras esperaban la llegada de los servicios sanitarios.

Posteriormente han llegado también efectivos de la Policía Nacional, Bomberos y una unidad del SAMU, cuyo equipo sanitario ha asumido las maniobras de reanimación y durante cerca de una hora han estado intentando salvarle la vida al joven, aunque lamentablemente no ha sido posible.

Una vez se ha confirmado el fallecimiento, la Policía Nacional ha dado aviso al juzgado de guardia para que la comisión judicial se personara en el lugar y proceder al levantamiento del cadáver. El joven fallecido tenía 18 años, nacionalidad colombiana y residía en Alicante.

La madre del joven también ha requerido asistencia sanitaria y ha tenido que ser evacuada en ambulancia con una grave crisis de ansiedad tras conocer la trágica pérdida de su hijo.