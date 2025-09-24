Los "turistas" que viajaban de Oropesa a Benidorm para desvalijar viviendas

La Policía Nacional ha detenido a dos varones de 21 y 33 años que presuntamente formaban parte de un grupo itinerante de ladrones que se desplazaron desde la localidad castellonense desde Oropesa del Mar hasta Benidorm para desvalijar viviendas. Los "turistas" ha sido acusados de cuatro robos con fuerza en viviendas de Benidorm, donde sustrajeron más de 19.000 euros y joyas por valor de 50.000 euros.

La investigación policial tuvo su inicio tras una denuncia en la Comisaría de Benidorm, en la que la víctima manifestó a los agentes que le habían entrado a robar en casa tras fracturar la cerradura de la puerta de entrada y le habían sustraído 18.000 euros y 3.000 yuanes chinos en efectivo, además de numerosas joyas de oro valoradas en unos 50.000 euros.

La Policía Nacional realizó diversas comprobaciones, relacionando esa denuncia con otra en la misma localidad benidormí, en la que las víctimas manifestaron a los agentes que les habían entrado en casa y les habían robado 1.000 euros en efectivo tras registrar y revolver toda la vivienda y enseres personales. Cuando las víctimas fueron a abrir la puerta se quedaron con la cerradura en la mano, ya que esta había sido arrancada por los autores con algún tipo de herramienta.

Robos con moradores

Los agentes también relacionaron los dos robos anteriores con dos intentos de robo en otras dos viviendas de Benidorm, en los que los autores habían llegado a acceder a una de ellas estando los moradores en el interior. En otra ocasión rompieron la cerradura de la otra vivienda, sin llegar a entrar al ser descubiertos por un vecino. En ambos casos huyeron a la carrera los ladrones.

Efectos intervenidos a los detenidos. / v

Tras realizar diversas gestiones, los agentes identificaron plenamente a los dos presuntos autores de los robos y localizaron el domicilio en el que residían, situado en Oropesa del Mar (Castellón), desde donde se desplazaban a las localidades en las que cometían los robos.

Los agentes de la Policía Nacional de Benidorm, en coordinación con la Policía Nacional de Castellón, realizaron una entrada y registro en el domicilio autorizada por la autoridad judicial, localizando gran cantidad de objetos robados, entre estos, diez bolsos y tres monederos de reconocidas marcas de lujo, dos relojes de alta gama, dos teléfonos móviles, varias joyas y 820 euros en efectivo.

Más robos

Los dos sospechosos fueron detenidos como presuntos autores de cuatro delitos de robo con fuerza en domicilio, continuando con la investigación, ya que no se descartan relacionar los objetos encontrados en la vivienda con otros robos cometidos por los detenidos.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Castellón.