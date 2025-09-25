El bar de Alicante que se usaba como tapadera para vender cocaína al menudeo

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 44 años con tres kilos de cocaína que presuntamente iba a vender desde de un bar de su propiedad en el barrio de La Florida, establecimiento que presuntamente utilizaba como tapadera del punto negro de venta de drogas al menudeo, según han informado a este diario fuentes cercanas al caso.

El arrestado ha pasado a disposición judicial este jueves y el fiscal de guardia ha solicitado su ingreso en prisión dada la elevada cantidad de cocaína incautada, cuyo valor en el mercado ilícito supera los 181.000 euros.

La intervención policial fue realizada este pasado martes tras una investigación realizada por agentes del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Distrito Norte de Alicante. Las pesquisas se iniciaron tras recibir la Policía información que vinculaba al dueño de un bar de Alicante con la venta de estupefacientes en su establecimiento.

La Policía estableció dispositivos de vigilancia sobre el bar del ahora arrestado y sobre su domicilio y el pasado martes por la tarde se procedió a su detención y a la posterior incautación de la droga en su domicilio, cuyo registro fue autorizado por el sospechoso.

La detención

Según las fuentes consultadas, los agentes vigilaban las inmediaciones del bar propiedad del detenido porque allí se solían realizar presuntamente transacciones de droga. Sobre las seis y media de la tarde los investigadores vieron que el propietario salió de su local y contactó en las proximidades con una persona que le entregó dinero.

El sospechoso se trasladó a continuación en moto hasta su domicilio en el mismo barrio. Dicha casa estaba siendo vigilada por otros policías que observaron que tras bajarse de la moto entró en el domicilio y salió unos minutos más tarde. Los agentes detectaron que el objetivo estaba nervioso y procedieron a interceptarlo ante la posibilidad de que portara droga.

Tras identificarse como policías le realizaron un cacheo de seguridad y en un bolsillo le encontraron unos 10 gramos de cocaína en un envoltorio y 155 euros en billetes.

Según la investigación policial, el sospechoso les confesó de manera espontánea que tenía más droga en la casa, que era su segunda vivienda, y que su intención era colaborar con la Policía para entregarla.

Registros

El varón fue detenido y trasladado a la Comisaría de Distrito Norte de Alicante, mientras que la casa de la que salió el dueño del bar fue custodiada a la espera del posterior registro y durante la espera salió del inmueble su padre, el cual les dijo que había acudido a visitar a su hijo.

Poco después del arresto la Policía Nacional realizó un registro en el bar del detenido pero allí no encontró droga. Donde si encontraron tres kilos de cocaína repartida en varios paquetes y bolsas fue en el domicilio del que salió el sospechoso, el cual autorizó a la Policía la entrada y registro de la casa. Además de la cocaína la Policía intervino tres balanzas de precisión destinadas presuntamente a la distribución de sustancias estupefacientes al menudeo.