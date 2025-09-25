Capturan en Benidorm a un británico que mató a su compañero de piso en Portugal
El fugitivo apresado por la Guardia Civil en un hotel fue condenado a 16 años de prisión por asesinar de 24 puñaladas a un joven
Asesinó a su compañero de piso en Portugal de 24 puñaladas en abril de 2022 y ahora ha sido apresado por la Guardia Civil en un hotel de Benidorm. El detenido, un británico de 34 años, estaba reclamado para cumplir una condena a 16 años de prisión por el crimen de otro británico, de 22 años de edad, y también se le relaciona con un atraco a una joyería en el país portugués.
La detención del fugitivo fue realizada recientemente por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboración con la agencia británica NCA y las autoridades policiales portuguesas.
La operación comenzó cuando la National Crime Agency (NCA) de Reino Unido alertó de la posible presencia en España del citado huido de la justicia. El ahora apresado estaba siendo perseguido por las autoridades portuguesas por un delito de asesinato, contando con el apoyo de las autoridades británicas.
La fuga finalizó en la provincia de Alicante, donde tras un amplio dispositivo policial se logró detectar su presencia y su posterior detención en un hotel de Benidorm.
Crimen en el Algarve
El asesinato por el que fue condenado ocurrió abril del año 2022, cuando esta persona se encontraba en la zona del Algarve portugués, donde convivía junto a la víctima en un apartamento. El ahora apresado le propinó 24 puñaladas a la víctima con un cuchillo de cocina y el joven atacado, tras intentar defenderse y llegar incluso a escapar por la ventana del apartamento, falleció poco tiempo después debido a la gravedad de las heridas producidas.
Tras la comisión de los hechos, los investigadores encontraron en la escena del crimen, además de efectos relacionados con el asesinato, sustancias estupefacientes ocultas en el apartamento. Finalmente, durante la tramitación de su proceso penal y aprovechando las circunstancias del mismo, ya que estaba recurrida la sentencia condenatoria y estaba en libertad provisional, el huido logró escapar y evadir la acción de la justicia, abandonando el país luso definitivamente.
Ante esta situación, el huido eligió España como refugio para permanecer oculto, concretamente entre las provincias de Málaga y Alicante, valiéndose de la numerosa colonia británica que en dichas zonas está establecida para dificultar su localización, llegando a sortear distintos dispositivos policiales destinados a su captura, incluso con el intento de atropello de agentes integrantes de los mismos.
Además, el huido contaba con el apoyo logístico de su familia y de su entorno criminal, lo que dificultaba su detección, ya que este entramado le proveía de alojamientos itinerantes y de sustento económico.
Sin embargo, y a pesar de tomar las medidas de precaución descritas, gracias a la colaboración policial internacional entre las distintas agencias portuguesa, británica y española se logró detectar su presencia en la provincia de Alicante.
Finalmente, tras el establecimiento de varios dispositivos policiales, se consiguió detener al reclamado cuando se disponía a abandonar su residencia ocasional en un hotel de Benidorm para desplazarse a otro lugar.
El detenido fue puesto a disposición del juzgado central de Instrucción en funciones de guardia, donde se decretó su ingreso en prisión a la espera de su entrega a Portugal.
Colaboración internacional
Dadas las características de la investigación, la misma fue llevada a cabo de manera conjunta por la Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Málaga, por la agencia británica NCA y por la Policía Judiciaria de Braga (Portugal).
Finalmente, la detención fue efectuada por agentes pertenecientes al Equipo de Huidos de la Justicia y del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) con sede en Alicante, ambos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
