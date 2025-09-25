Juzgan a un clan familiar en Alicante por extorsionar a una mujer para quedarse su pensión

La Audiencia Provincial de Alicante ha sentado en el banquillo a un matrimonio, a su hija y al hermano de la víctima, acusados de apropiarse de manera continuada de la pensión de invalidez que cobraba una mujer y de agredirla cuando en 2022 dejó de percibirla. La Fiscalía reclama para cada uno de los cuatro encausados penas de siete años de prisión por delitos de extorsión y detención ilegal. El juicio tenía que haber arrancado este jueves en la Sección Segunda, pero ha tenido que suspenderse por problemas de agenda de la defensa. Se trata de un procedimiento que acumula ya otras suspensiones, debido a que la víctima no había podido ser localizada.

El escrito de acusación sostiene que uno de los procesados mantenía una deuda económica con otro y, con la intención de recuperar el dinero, acudió en 2013 al domicilio de la hermana del deudor. Allí, según el relato fiscal, le exigió que colaborara en el pago y le arrebató la cartilla bancaria, iniciando desde entonces la sustracción de los ingresos que la mujer percibía por su pensión de invalidez.

Diez años de coacciones

La Fiscalía detalla que tanto el presunto acreedor como su esposa y su hija, en connivencia con el hermano de la víctima, habrían intimidado y amenazado de muerte a la mujer para obtener las claves de acceso a sus cuentas. De esta manera, los acusados se habrían apropiado de más de 53.600 euros a lo largo de casi una década, hasta que en diciembre de 2022 la Conselleria suspendió el abono de la pensión por la falta de documentación.

Ese mismo mes, el 26 de diciembre de 2022, los procesados volvieron a dirigirse a la víctima. Según la acusación, la interceptaron en las inmediaciones de su casa, la obligaron a introducirse en un coche y, sin permitirle bajar, la golpearon en la cara, los brazos y las piernas. El objetivo, siempre según el Ministerio Público, era que la mujer abandonara un supuesto empleo que, creían, había motivado el cese del cobro de la prestación. Unos hechos que propiciaron que la víctima presentara la denuncia.

La vista oral se ha vuelto a señalar para el próximo 8 de octubre, fecha para la que se ha vuelto a citar a acusados, a la víctima y a testigos.