Los jueces de Alicante recelan de las pulseras antimaltrato por dar más problemas que soluciones

A las tres de la madrugada, el dispositivo alertaba a María (nombre ficticio) una víctima de violencia de género, que su presunto agresor estaba cerca de la zona de exclusión que le impedía acercarse a ella. Un hecho que provocó la alerta, ya que ambos residen en municipios diferentes de la comarca alicantina de la Marina Baixa. Una alarma que se disparó varios días más. A pesar de ello, las Fuerzas de Seguridad no podían localizar al sospechoso, ya que la señal cesaba una vez que el sospechoso salía de los límites del área de exclusión. Las incidencias abiertas por estos incidentes acaban de ser archivadas por un juzgado de Benidorm, al no poder acreditarse si se ha tratado de un acercamiento deliberado, o un fallo de la pulsera, según la resolución a la que ha tenido acceso este diario. Ni la víctima llegó a ver a su agresor y, en los meses anteriores, hubo que cambiar hasta en dos ocasiones la pulsera al sospechoso por detectarse fallos en el dispositivo. Es un tipo de incidente al que los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia están ya más que acostumbrados.

Los últimos errores detectados en el funcionamiento de las pulseras de control para maltratadores desataron una tormenta política que ha terminado con la reprobación en el Congreso a la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Aunque no se ha detectado ningún caso en la provincia de Alicante de absoluciones por la pérdida de los datos en el cambio de servidores, la polémica tampoco ha cogido de sorpresa a los magistrados alicantinos que llevan años alertando de otro tipo de incidencias por el mal funcionamiento del sistema. Según los últimos datos del Ministerio de Interior, la provincia de Alicante tiene en estos momentos 130 maltratadores controlados de manera telemática mediante estas pulseras. Aunque el número de dispositivos se ha disparado de manera significativa en los últimos tres años, sigue siendo una cifra baja que pone de manifiesto la desconfianza que genera en los juzgados el uso de estos dispositivos. Así lo refleja el hecho de que Alicante sea la provincia de la Comunidad con menor número de pulseras: 149 en Castellón; y 234 en Valencia. Entre todas las provincias de España, Alicante ocupa el octavo puesto en dispositivos, una posición relativamente baja, si se tiene en cuenta de que suele situarse en el cuarto puesto en otros rankings. Más clarificador es el hecho de que según el sistema Viogen, que es la herramienta con la que el Ministerio del Interior evalúa los niveles de riesgo para las víctimas de violencia machista, hay cerca de 6.800 casos activos en la provincia de Alicante, un centenar de ellos se consideran de alto riesgo.

Comisión Policía Judicial

En las distintas comisiones de Policía Judicial de Alicante, donde operadores jurídicos y Fuerzas de Seguridad abordan cómo mejorar la coordinación, desde la Guardia Civil siempre se animaba a los magistrados a hacer un mayor uso de los dispositivos, porque su implantación era muy baja. Lo cierto es que desde que estos medios empezaron a implementarse en el año 2009, los jueces alicantinos siempre han mostrado desconfianza, argumentando que el sistema que generaba más problemas que soluciones. Sobre todo por el alto número de falsos positivos que obligaban a abrir diligencias abocadas a ser archivadas. Se trata de una situación que suele repetirse en el caso de poblaciones pequeñas, donde era habitual que se pudiera producir un cruce casual. Inconvenientes que provocan que el uso de estas pulseras telemáticas se limite a aquellos casos en los que se estime que existe un verdadero riesgo para la integridad de las víctimas.

Imagen de uno de los terminales donde las mujeres protegidas reciben las alertas. / Información

Una de las principales limitaciones que tiene el sistema es que hay que acreditar que verdaderamente existía una voluntad de quebrantar la medida de alejamiento. «Hemos recibido partes de alerta porque un maltratador ha estado durante cuarenta segundos dentro de la zona de exclusión», explican desde un juzgado de Alicante. En este órgano se recuerda el caso de que frecuentemente les suele llegar el parte de un sospechoso que cada día para ir al trabajo conduce por la circunvalación de Alicante y hay un tramo en el que pasa cerca del domicilio de su pareja.

La pulsera de control va acompañada de un terminal similar a un teléfono móvil que el sospechoso debe llevar encima en todo momento. Es habitual que el maltratador olvide el aparato en casa y la alarma se dispare. Recientemente se recibió una alerta porque el sospechoso estuvo desconectado durante cinco horas. En ese tiempo no consta que se hubiera acercado a la víctima. ¿Ha sido un olvido o una acción intencionada? En el juzgado se da constancia de lo ocurrido a las partes y que sean ellos quienes valoren si se deben abrir diligencias.

Las fuentes judiciales consultadas por este diario señalaron que la mayor parte de las causas por quebrantamiento de la orden suelen estar motivadas porque las Fuerzas de Seguridad han visto al sospechoso en las proximidades del domicilio de la víctima acechando. Hace más de una década, la Audiencia de Alicante tuvo el caso de un maltratador que llegó a acercarse a la víctima para intentar matarla. Se le acusó de haber saboteado la pulsera de control telemático, pero este extremo no llegó a quedar probado.

Poca precisión

Los jueces han ido alertando de todo tipo de incidencias en el sistema. Uno de las quejas más frecuentes es la de que tengan una mayor precisión y capacidad para diferenciar de un cruce casual de un acercamiento premeditado. También cuando empezaron a vencer su reticencias y empezar a pedir el uso de más dispositivos, se encontraron con que desde que se pedía hasta que se instalaba el terminal podían pasar más de siete horas con la víctima esperando en el juzgado. «La pulsera se limita a los casos más graves. A aquellos en los que se supone que el agresor no debe acercarse a la víctima bajo ninguna circunstancia. Si resulta que se ha producido un quebrantamiento sin que haya saltado una alerta, es una situación preocupante», señalaron las fuentes judiciales consultadas por este diario.

La principal función de esas pulseras es disuasorio, para garantizar que el maltratador no vuelve a acosar a su víctima. La mujer también lleva consigo un terminal que le avisa en caso de alerta e incluso le permite la posibilidad de pulsar un botón del pánico en caso de que perciba algún riesgo para su seguridad. El Ministerio del Interior se planteó también usarlas para los agresores sexuales, destacando que los nuevos dispositivos permitían usar el dispositivo para controlar que un mismo agresor no se acercara a varías víctimas diferentes. El mayor crecimiento en el uso de pulseras en la provincia de Alicante se produjo en 2022, al pasar de 80 a 140 dispositivos activos. Una cifra que se ha ido manteniendo. Sin embargo, la última polémica ha vuelto a reactivar todos estos recelos.