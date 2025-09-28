"Modelo" en OnlyFans, pareja de un presunto asesino y ahora la detienen con droga en Torrevieja

Pareja de un presunto asesino, creadora de contenido sexual en la plataforma de pago de OnlyFans y ahora supuesta traficante de drogas. La joven Madison V., de 20 años y mujer del británico encarcelado por el asesinato a tiros del norirlandés John George, cuyo cuerpo fue descubierto el pasado enero en una finca de limoneros en Rojales, fue detenida a principios de este mes por la Guardia Civil de Torrevieja cuando circulaba en un coche con un alijo de casi un kilogramo de «cristal» -metanfetamina-, droga que estaba oculta en el interior del vehículo. Viajaba con una amiga, que también fue detenida y exculpada por Madison.

La pareja del acusado del crimen de John George, cuyo cuerpo estuvo en paradero desconocido tras ser asesinado a tiros a mediados de diciembre del pasado año, alegó que una persona desconocida le obligó a llevar la droga tras intimidarla con una pistola y amenazarla con hacer daño a su familia, un versión cuya credibilidad cuestiona el juzgado.

El juzgado de Instrucción número 1 de Torrevieja acordó el 9 de septiembre prisión preventiva para Madison, asistida inicialmente por un abogado del turno de oficio. Una semana más tarde se practicó una nueva comparecencia en el juzgado de Instrucción número 4 para ratificar la medida de prisión. La pareja del presunto asesino fue asistida en esta segunda comparecencia por la abogada Alicia Grau Córdoba y el letrado Francisco Miguel Galiana Botella y el magistrado instructor del caso acordó su libertad bajo fianza de 20.000 euros.

La fianza fue abonada el pasado 19 de septiembre y Madison, que siempre ha exculpado del crimen a su pareja en redes sociales, pudo salir de la prisión de Fontcalent tras estar tan solo diez días encarcelada. Como medidas cautelares el juez ha acordado la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte por el peligro de fuga y dos comparecencias semanales en sede judicial.

Arresto de la joven

El arresto de Madison, originaria de Belfast, se produjo sobre las cinco de la madrugada del pasado 8 de septiembre durante un control de vehículos que realizaba la Guardia Civil de Torrevieja en la carretera N-332, en la zona de Punta Prima. Los agentes dieron el alto a un vehículo cuyas ocupantes mostraron nerviosismo al detectar la presencia policial, además de intentar ocultar algo en el interior.

La Guardia Civil requirió la identificación a Madison, que conducía el coche, y observaron que al coger el bolso intentó esconderse algo en el pantalón. La joven fue cacheada y se le intervinieron varios gramos de «cristal» y 105 euros. A su acompañante, de 22 años y origen británico, no se le intervino droga, aunque sí llevaba 685 euros en efectivo.

Los agentes registraron a fondo el coche y encontraron dos bolsitas con varios gramos de hachís y «cristal» y una bolsa con 960 gramos de esta última droga, que estaba escondida en un hueco entre los asientos traseros del coche.

Las dos jóvenes fueron detenidas y la droga y el coche fueron intervenidos por la Guardia Civil, quedando a disposición de lo que determine el juzgado de Torrevieja que investiga el caso.

La versión dada por la joven Madison en su comparecencia fue un tanto rocambolesca. Así, explicó que a raíz de la entrada en prisión el pasado marzo de Jonny S. por el homicidio de John George está recibiendo amenazas. Según su versión, dos días antes del arresto fue abordada por un varón desconocido que le mostró una pistola y amenazó con hacer daño a su madre y a su hermano. Le mostró fotos de su familia y su casa y le dijo que al día siguiente debía acudir a una dirección de La Zenia, en Orihuela Costa. Afirma que acudió y pasó junto a ella un coche desde el que le entregaron una bolsa blanca grande, sin que pudiera identificar a la persona. Dicha bolsa debía llevarla a un bazar de Torrevieja, pero fue descubierta y detenida. El juzgado consideró poco creíble la versión.

Madison y el presunto asesino fueron detenidos en marzo en Portugal, país en el que se refugiaron tras huir de España. La familia de la víctima, que se desplazó desde Irlanda del Norte para realizar batidas de búsqueda de John George, también culpó a esta joven por encubrir a su pareja, pero hasta ahora no se le ha imputado nada en la causa del homicidio. Además de Jonny hay un segundo investigado que fue puesto en libertad provisional.