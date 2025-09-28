Un "zulo" para el nuevo juzgado de malos tratos de Benidorm

Los trabajadores del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Benidorm han denunciado las condiciones «insostenibles» en las que realizan su labor diaria y alertan de que el nuevo espacio al que van a ser trasladados carece de las mínimas garantías. El traslado se va a llevar a cabo con motivo de la creación de la plaza de otro magistrado para reforzar la lucha contra la violencia de género. La medida se adopta al tener que asumir estos juzgados toda la violencia sexual, con independencia de que exista una relación de pareja o no entre víctima y agresor. Según han señalado en un escrito, la sede en obras en la primera planta del edificio judicial «no cumple con las condiciones físicas de espacio, ni de luz ni de ventilación», lo que en la práctica supondrá trabajar en «un zulo» que incumple la normativa de seguridad laboral. Desde la Conselleria de Justicia se contestó que por el momento se estaban definiendo los nuevos espacios y que este nuevo juzgado no va a entrar en funcionamiento hasta enero del año que viene.

El juzgado asume no solo los asuntos de violencia de género de Benidorm, sino también los del partido judicial de La Vila Joiosa. En 2024 tramitó 1.494 procedimientos penales y 158 civiles, superando con creces el módulo anual establecido para este tipo de órganos judiciales. Los funcionarios denuncian que cada día atienden una media de siete detenidos, lo que dispara las jornadas laborales hasta 10 y 14 horas sin descanso y sin reconocimiento de las guardias que efectúan de lunes a viernes.

La situación, advierten, se agravará a partir de octubre, cuando el juzgado asuma también los delitos de violencia sexual. Aunque se ha creado una nueva plaza judicial y otra en la Fiscalía de área de Benidorm-Dénia, los trabajadores subrayan que no se ha reforzado la plantilla para absorber el incremento de carga de trabajo.

Espacio reservado para las futuras dependencias judiciales en Benidorm, / Información

El colectivo reclama un cómputo real de las horas extras, más flexibilidad horaria y un refuerzo inmediato de personal. Denuncian que en la futura ubicación solo hay espacio para seis mesas cuando actualmente son nueve funcionarios, y que el habitáculo no dispone de luz natural ni ventilación. «Es un zulo», critican, a la vez que advierten de los efectos en su salud física y mental de trabajar bajo estrés continuado.

Sin espacio para las víctimas

Tampoco se ha previsto, según recalcan, un espacio adecuado para atender a las víctimas. La sala habilitada es «muy reducida» y no tiene en cuenta el estado de ansiedad y miedo con el que llegan las mujeres y sus hijos. En ocasiones, aseguran, las víctimas permanecen horas encerradas en estas dependencias mientras los familiares del investigado esperan en el pasillo, generando situaciones de tensión que incluso han derivado en peleas.

Los funcionarios hablan de «esclavitud encubierta» para describir la actual situación, en la que deben comer en sus mesas de trabajo mientras atienden expedientes urgentes. Reclaman que se reconozca el servicio de guardia, que se habiliten espacios adecuados y que se refuerce la plantilla al menos en un 70 %.

«Lo que está en juego no es solo nuestra salud, sino la calidad del servicio que se presta a las víctimas de violencia de género», advierten en su escrito.

Los planes para eliminar un juzgado de Instrucción en Benidorm para reforzar la violencia de género, ya causó una gran polémica en el Palacio de Justicia, aunque se dio marcha atrás por parte del Ministerio.