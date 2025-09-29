La Audiencia expulsará del país a un hombre que atacó con un cuchillo a su expareja y a su novio en Benidorm

Un hombre de nacionalidad colombiana de 46 años ha sido condenado a tres años y nueve meses de prisión por apuñalar a su expareja y al actual compañero sentimental de esta en plena calle en Benidorm, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Una agresión en la que ambos sufrieron lesiones que no fueron mortales, lo que ha motivado que se le acuse de un delito de lesiones de violencia de género. La pena queda, no obstante, conmutada y sustituida por la expulsión del territorio nacional, con la prohibición expresa al condenado para volver a España en un plazo de ocho años. La pena es consecuencia de una conformidad cerrada entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa.

Las agresiones se produjeron en torno a las 20:15 horas del pasado 3 de mayo en el acceso al domicilio en el que residía la excompañera sentimental del acusado, situado en la céntrica avenida de Europa de Benidorm. Según declara probado el fallo, el procesado se presentó en el domicilio con un cuchillo. Cuando se encontró en la puerta a la actual pareja de su excompañera sentimental, "le clavó el cuchillo en la cabeza" sin mediar palabra. Los hechos ocurrieron en mayo y poco más de cuatro meses después ya han sido juzgados y sentenciados. A la celeridad del proceso ha contribuido el hecho de que el acusado estuviera en prisión preventiva, lo que motivaba que fuera una causa urgente.

El agredido intentó zafarse y se refugió en el interior del edificio, aunque el procesado siguió golpeándole con el cuchillo y propinándole puñetazos, momento en el que su excompañera intentó interponerse entre ambos y también recibió una puñalada en el abdomen.

Acuerdo

El acusado se declaró culpable de este doble ataque en una vista celebrada el pasado 22 de septiembre. Tras el acuerdo, el tribunal impone al procesado la pena de tres años de prisión por un primer delito de lesiones, además de una orden de alejamiento a una distancia mínima de 300 metros respecto de la víctima por un tiempo de seis años. Por último, establece el pago de una indemnización de 660,40 euros por los daños.

Además, la sentencia añade otros nueve meses y un día de prisión por un segundo delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género por la agresión infligida a su expareja, incluyendo alejamiento a más de 300 metros durante cuatro años y establece el pago de otra indemnización de 652,80 euros.

El tribunal confirma la sustitución de las penas por la expulsión del territorio español, "no pudiendo regresar a España en ocho años", con la advertencia de que, en ese supuesto, debería cumplir íntegramente la condena impuesta. Además, acuerda que el penado esté en prisión provisional hasta que se proceda a tramitar esa expulsión.