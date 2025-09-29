Los juzgados de malos tratos de Alicante empiezan a asumir sin refuerzos la violencia sexual

Los juzgados de Violencia sobre la Mujer asumirán desde este viernes todos los delitos de violencia sexual, con independencia de que exista relación de pareja o no entre agresor y víctima y lo harán sin refuerzos inmediatos. Aunque esos refuerzos están solicitados para Alicante y Benidorm y se tramitan de manera prioritaria, necesitan antes el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Ministerio de Justicia. Las fuentes consultadas por este diario explicaron que el refuerzo, hasta que lleguen los nuevos jueces, simplemente se limitará a plazas judiciales. No se contempla incorporar funcionarios, ni letrados de la administración de justicia o fiscales. En la actualidad hay más de 6.000 casos activos de violencia machista en los juzgados de la provincia. A estos ahora se añadirán los cerca de un millar de asuntos por violencia sexual que se denuncian al año.

Esta revisión de competencias es consecuencia de la aplicación de la nueva Ley de Eficiencia Judicial. Esta norma establece que los juzgados especializados en violencia machista pasen a asumir este tipo de delincuencia a partir del 3 de octubre. La decisión generó recelo entre los jueces, porque iba a suponer un incremento de la carga de trabajo sin incrementar medios. Incluso desde el Gobierno se llegó a plantear la posibilidad de eliminar juzgados de Instrucción para crear los nuevos de Violencia. Ante el malestar causado, el Ministerio de Justicia dio marcha atrás y creó dos plazas de magistrados en Alicante y Benidorm para reforzar los tribunales de Violencia sobre la Mujer. Sin embargo, esta ampliación de plazas no se va a hacer efectiva hasta el 1 de enero de 2026, pero, a partir del 3 de octubre, estos jueces ya van a tener que asumir la violencia sexual.

Por este motivo, se ha solicitado con urgencia un refuerzo en Alicante y Benidorm para poder afrontar el incremento de la carga de trabajo, mientras se aprueban las nuevas unidades. Los jueces insisten en que no es solo una cuestión de números. Además de la investigación de las agresiones sexuales, también asumen otro tipo de delitos como la mutilación genital y las redes de prostitución. Los jueces de violencia han venido alertando de que en estos nuevos delitos es frecuente que no haya un autor conocido y se tengan que hacer diligencias de investigación, lo que se va a traducir en una peor atención a las víctimas.

Reparto de asuntos

En Alicante, las tres magistradas de Violencia sobre la Mujer ya han hecho una propuesta de reparto de trabajo con la que poder afrontar estas nuevas competencias. Según las fuentes consultadas por este diario, la propuesta prevé que las tres magistradas titulares se repartan entre ellas todas las denuncias penales de esta jurisdicción, mientras que el refuerzo se encargaría de resolver todas las cuestiones civiles relativas a estos procedimientos. En la jurisdicción de Violencia sobre la Mujer además de las medidas penales, existen otros procesos vinculados a la separación y el divorcio de la pareja, como la custodia de los menores, el uso de la vivienda o el pago de pensiones alimenticias. La situación cambiará a partir de enero, cuando se nombre al cuarto juez titular. Medida que va a permitir que se pueda establecer un servicio de guardia para Violencia sobre la Mujer.

En cuanto al segundo juez de Violencia en Benidorm, servirá para paliar el incremento de asuntos por las nuevas competencias, después de que el año pasado tuvieran que asumir todos los casos de violencia machista del partido judicial de La Vila Joiosa.

La Audiencia de Alicante también tiene una propuesta para que la Sección Primera, que es la que se encuentra especializada en estos momentos en violencia machista, acabe asumiendo todos los casos de violencia sexual. Esto supondría cerca de un tercio de los asuntos que se registran en las secciones penales de este órgano judicial. La especialización ya ha sido solicitada por la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV) y debe ser estudiada por el CGPJ. Sin embargo, esa especialización no tendría que ser efectiva hasta que los jueces empiecen a enviar a juicio los asuntos por violencia sexual que ahora les lleguen.

Los tribunales de instancia llegan a Dénia

Este reparto de competencias no es la única transformación que van a sufrir los juzgados de la provincia como consecuencia de la Ley de Eficiencia. A partir del 3 de octubre, llegan a Dénia los llamados tribunales de instancia. Estos sustituyen a los juzgados tradicionales con órganos colegiados, donde se pondrá en común todo el personal del Palacio de Justicia en macrosecciones y a cuyo frente habrá tribunales colegiados compuestos por varios magistrados. Entre ellos, se irán repartiendo todos los asuntos que entren. Desde junio, ya están funcionando en Alcoy, Elda, Ibi, La Vila Joiosa, Novelda y San Vicente. La fase dos llega a Dénia y en enero se producirá la transformación en los partidos judiciales restantes, que son los de mayor tamaño. Entre ellos, Alicante y Elche.