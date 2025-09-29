Roba más de 28.000 euros a ocho personas mayores en cajeros automáticos de Alicante

La Policía Nacional ha detenido en l'Alfàs del Pi a un varón de 39 años de edad acusado de estafar a ocho personas de avanzada edad en cajeros automáticos de Alicante utilizando una variedad del método de la “siembra” para distraer a las víctimas, a las que ha causado un perjuicio económico total de 28.587 euros, según informa la Comisaría.

La operación, realizada por agentes de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante, fue iniciada a raíz de una serie de denuncias presentadas por personas de entre 70 y 82 años que aseguraban haber sido víctimas de operaciones fraudulentas en sus cuentas bancarias. Dichas estafas fueron cometidas tras haber recibido ayuda por un varón joven cuando estaban operando con sus tarjetas contactless en cajeros automáticos de Alicante.

Las víctimas coincidieron en señalar en sus denuncias que mientras que estaban operando en cajeros automáticos con sus tarjetas se les acercó por detrás un varón joven ofreciéndoles ayuda y haciéndoles creer que no la podía introducir por la ranura del cajero, por lo que debían acercar la misma al dispositivo contactless, explicándoles cómo se hacía.

Posteriormente, aprovechando la proximidad física con la víctima, observaba cómo tecleaban el número PIN de la tarjeta para, a continuación, apoderarse de la misma sin que la víctima se diera cuenta, cambiándosela por otra tarjeta que a su vez pertenecía a una víctima anterior.

Documentación falsa

El sospechoso, una vez obtenido el PIN de la tarjeta y con la misma en su poder, retiraba el máximo de dinero disponible en cajeros y realizaba compras en establecimientos. También llegó a hacer cuantiosas transferencias de una de las víctimas a una cuenta abierta por él mismo con un nombre ficticio, aportando documentación falsa para ello, constituyendo un nuevo delito, en este caso de falsedad documental.

Continuando con las pesquisas, los agentes iniciaron las gestiones de identificación a través de las cuales consiguieron dar con la identidad del presunto responsable de los ocho hechos, tratándose de un varón que estaría afincado por la zona de El Albir, en l'Alfàs del Pi.

La Policía estableció un dispositivo de búsqueda que culminó con su localización y detención en l'Alfàs por los delitos de estafa y falsedad documental.

El detenido portaba encima en el momento de su arresto un permiso de conducir falsificado, originario de otra nacionalidad distinta a la suya.

El arrestado, tras las diligencias policiales realizadas, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Benidorm.