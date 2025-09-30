Desmantelan seis plantaciones de marihuana en Elda, Novelda, Aspe y Petrer

La Policía Nacional ha desarticulado en el Medio Vinalopó un grupo criminal dedicado a la producción masiva de marihuana que contaba con seis plantaciones de cannabis sativa en Elda, Petrer, Aspe y Novelda. En la operación han sido detenidas nueve personas y los agentes han intervenido 2.295 plantas de marihuana en las seis plantaciones, mientras que en una nave inspeccionada en Petrer no había plantas, pero sí toda la instalación preparada para el cultivo de la sustancia estupefaciente.

Además de las plantas, la Policía Nacional también ha intervenido más de siete kilos de marihuana ya recolectada y preparada para su distribución. Los investigadores estiman que la red desarticulada tenían una capacidad para producir entre 50 y 100 kilos de cogollos de marihuana cada dos o tres meses.

La operación ha sido realizada por agentes del Grupo I de Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante y ha contado con la colaboración de efectivos de la Comisaría de Elda-Petrer, donde también se detectó una de las plantaciones de la red desarticulada.

La Policía Nacional realizó a mediados de este mes la fase de explotación de la operación a raíz de la inspección de una nave que estaban vigilando en Petrer y donde detectaron movimientos sospechosos de algún investigado. Además de esta nave la Policía llevó a cabo ocho registros domiciliarios en Elda, Novelda, Aspe y Petrer, seis de ellos en inmuebles donde se cultivaba o manipulaba la droga y dos en las viviendas donde residían los principales investigados.

Arrestados

Cinco de los nueve detenidos, entre ellos un menor de edad, fueron puestos en libertad con cargos tras prestar declaración en dependencias policiales, mientras que los otros cuatro pasaron a disposición judicial y se acordó su ingreso en prisión. Los arrestados son de nacionalidad española y colombiana.

Las pesquisas se centraron inicialmente en tres personas que presuntamente se estaban dedicando a la instalación de cultivos hidropónicos de marihuana en el Medio Vinalopó. Además de recabar indicios del cultivo de marihuana por el olor característico de esta droga y la existencia de varios aparatos de aire acondicionado, los investigadores también comprobaron con una compañía eléctrica la posible manipulación de contadores y enganches ilegales de luz para abastecer de energía a las plantaciones.

En una nave de Petrer la Policía Nacional no encontró plantas, pero incautó más de medio kilo de cogollos de marihuana en una bolsa y descubrió dos salas que ya estaban preparadas para el cultivo de cannabis sativa. Así, disponían de aparatos de extracción de aire, lámparas halógenas, sacos de abono y aislantes térmicos, entre otros efectos.

En tres inmuebles de Elda fueron desmantelados dos cultivos con 280 y 380 plantas de marihuana en sendas viviendas y un centro de producción de esquejes de cannabis sativa, donde ya había unos 300 ejemplares preparados en macetas que luego eran transportados por la red al resto de plantaciones. En el inmueble donde estaban los esquejes se intervinieron también cerca de cuatro kilogramos de marihuana ya preparada para su distribución.

La plantación más grande se encontraba en Novelda, donde la Policía intervino 700 plantas repartidas en diferentes estancias del domicilio. Por otro lado, en Aspe fueron decomisadas otras 610 plantas y 2,5 kilogramos de marihuana, mientras que en Petrer fue descubierto otro cultivo con toda la instalación necesaria y 25 plantas de marihuana que se encontraban en mal estado.