Cálida despedida en la Audiencia de Alicante al capitán Luis Ojeda

Día de despedida en la Audiencia Provincial de Alicante. Tras más de cuarenta y cuatro años de servicio en la Guardia Civil, el capitán Luis Ojeda ha dejado la Compañía de Seguridad de Sedes Judiciales, de la que era responsable desde los últimos tres años y siete meses, con motivo de su jubilación. En una de las salas judiciales del edificio se ha celebrado un pequeño ágape con el que Ojeda ha querido despedirse de sus compañeros. Tanto funcionarios, como magistrados, fiscales, guardias civiles que prestan labores de seguridad en el edificio, así como algunos de sus familiares se han sumado a la despedida.

Entre los que se han sumado al homenaje se encontraban el presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón, y el fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, que le han agradecido los años destinados a garantizar la seguridad del edificio y los esfuerzos realizados. También estaba su superior, el teniente coronel Francisco Poyatos, actual responsable de la Comandancia de Alicante, que ha destacado la larga trayectoria del capitán, «en la que ha pasado por destinos muy complicados».

Discurso

«Para mi es un día extraño, porque es un momento triste y alegre al mismo tiempo», ha dicho Ojeda durante su discurso, en el que ha agradecido el trabajo realizado por los 78 agentes que han estado a su cargo a lo largo de este tiempo . Triste por la despedida y alegre porque a partir de ahora podrá dedicar más tiempo a su familia y especialmente a sus nietos, que también estuvieron presentes en el homenaje.

El vino de honor terminó con una cálida despedida en la que el personal de la Audiencia le recordó donde seguía teniendo su casa.