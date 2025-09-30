Rescatada por la Guardia Civil tras quedar atrapada por el fuego y unas rejas en su casa de Altea

La Guardia Civil rescató hace una semana a una mujer de 36 años que había quedado atrapada durante un incendio declarado en una vivienda unifamiliar de Altea, de la que no podía salir por una ventana enrejada. La mujer inhaló humo y fue evacuada al hospital de La Vila Joiosa para una valoración médica después de que unos agentes lograran quitar las rejas con una maza y una palanca. Tanto ella como dos familiares que trataron de auxiliarla fueron atendidos por síntomas leves de inhalación de humo.

Los hechos sucedieron la madrugada del pasado 23 de septiembre, cuando una patrulla de la Guardia Civil del Puesto Principal de Altea acudió con carácter urgente al domicilio afectado tras recibirse el aviso de incendio en una vivienda unifamiliar del término municipal.

A su llegada, junto a una dotación de la Policía Local de Altea, los agentes confirmaron que una mujer se encontraba atrapada en una estancia de la planta baja del domicilio, tras una ventana protegida con rejas, con una densa acumulación de humo.

Mujer a salvo

Ante la inminencia del riesgo y mientras se incorporaban los servicios de extinción, los agentes forzaron la reja que cerraba la ventana de la habitación con medios manuales, como una maza y una palanca, consiguiendo retirar la reja de los anclajes de la pared y logrando así poner a salvo a la mujer en el exterior.

Poco después, una unidad del SAMU llegó hasta el lugar y atendió a dos familiares que habían intentado auxiliar a la mujer antes de la llegada de los agentes, presentando síntomas leves de inhalación de humo, mientras que la rescatada fue trasladada en buen estado al Hospital de La Vila Joiosa para una valoración médica.

Bomberos del Consorcio Provincial procedieron mientras tanto a la extinción total del incendio, permaneciendo la patrulla en el lugar hasta la finalización del servicio.

La Guardia Civil destaca la coordinación y la rápida respuesta conjunta de Policía Local de Altea, SAMU y Bomberos, que permitió minimizar riesgos y evitar consecuencias más graves.