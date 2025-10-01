Apuñalan a un hombre en Almoradí y un agente fuera de servicio detiene al autor en Orihuela Costa

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 38 y 25 años por su presunta implicación en una agresión con arma blanca cometida el pasado 15 de septiembre en Almoradí, donde un varón fue apuñalado en plena vía pública. La víctima, que presentaba lesiones de entidad, fue trasladada de urgencia y hospitalizada. Afortunadamente, tras varios días ingresada, pudo regresar a su domicilio. La investigación apunta a un ajuste de cuentas entre agresor, con numerosos antecedentes, y víctima, un joven de 19 años que también tiene antecedentes.

El presunto autor material fue apresado por un guardia civil que estaba fuera de servicio y le reconoció y apresó en Orihuela Costa, mientras que un segundo implicado que le facilitó el arma blanca fue detenido con posterioridad en Almoradí.

Los hechos ahora esclarecidos por la Guardia Civil ocurrieron el pasado 15 de septiembre, cuando se produjo una violenta agresión en el centro urbano de Almoradí. Un hombre de 38 años asestó varias puñaladas a otro, lo que alarmó a los testigos del suceso por la violencia empleada en plena vía pública. Tras la agresión, el presunto autor emprendió la huida y la Guardia Civil inició las pesquisas para esclarecer el apuñalamiento.

Así, el pasado 23 de septiembre un agente destinado en el Puesto de Almoradí, que se encontraba fuera de servicio, reconoció en Orihuela Costa al sospechoso y actuó de inmediato. Logró interceptar al sospechoso y retenerlo hasta la llegada de una patrulla.

Segundo implicado

Tras esta primera detención, los agentes del Área de Investigación de Almoradí lograron identificar a un joven de 25 años acusado de haberle facilitado el arma blanca utilizada en la agresión.

Los dos arrestados, a los que les constan numerosos antecedentes, fueron puestos a disposición del juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional.

La víctima, tras varios días de ingreso hospitalario, y una vez fuera de peligro, fue dada de alta pudiendo regresar a su domicilio, donde se recupera.