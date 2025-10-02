El comisario jefe de Alicante alerta de una sociedad donde "pierde la palabra frente a la violencia"

El comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Alicante, Manuel Lafuente, ha alertado este jueves de los cambios que hay en la sociedad, donde "la palabra y el razonamiento" están perdiendo espacio frente a "la violencia y la agresión" y el principio de autoridad "es más difuso". Lafuente, en el discurso ofrecido en la plaza del Paseo del Puerto con motivo de la celebración del patrón del Cuerpo, los Santos Ángeles Custodios, ha ensalzado el trabajo de la Policía Nacional, que trabaja entre la contención y el diálogo y demuestra su valor y sus valores "en el equilibrio, en la capacidad de aplicar la ley sin perder la humanidad", todo ello para garantizar la convivencia y la seguridad.

Lafuente, acompañado en la tribuna del subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, y del jefe superior de Policía, Carlos Gajero, así como otras autoridades, ha apostado por fomentar y cuidar la convivencia "desde todos los ámbitos sociales" y ha señalado que Alicante es una ciudad "acogedora, abierta, diversa, en constante transformación".

El máximo responsable de la Comisaría ha destacado además la necesidad de una formación continua y constante de los policías para afrontar los retos de los nuevos desafíos delictivos.

Lafuente ha resaltado además el compromiso de la Policía Nacional con la ciudad de Alicante y se ha referido a la puesta en marcha del Plan de Seguridad de Levante, que ha estado en vigor de julio a septiembre y ha supuesto un incremento de recursos que han permitido una mayor presencia de agentes en las calles y playas alicantinas y ha mejorado la respuesta a las demandas de la ciudadanía, además de prevenir la comisión de delitos.

El comisario jefe provincial ha dado la enhorabuena a todos los policías y personal civil que han recibido en el acto una distinción. La Policía Nacional ha entregado 43 cruces al Mérito Policial, todas con distintivo blanco excepto una roja, que ha recibido el policía Cristian Guerrero por una heroica acción que protagonizó el pasado mes de agosto. Cristian, que está destinado en Alicante y estaba de vacaciones en Albatana (Albacete), salvó la vida a tres menores de 7, 13 y 14 años que quedaron atrapados en el incendio de su casa. Con la ayuda de unos vecinos lograron arrancar las rejas y evitar la muerte de los tres pequeños, que vivieron momentos de angustia.

La Policía Nacional celebra en Alicante el día de su patrón / Alex Domínguez

La Policía Nacional también ha impuesto la cruz al Mérito Policial con distintivo blanco a cuatro personas ajenas al Cuerpo: al teniente de la Guardia Civil Carlos Molina, al comisario de la Policía Local de Alicante Raúl Romero, a la magistrada Iris Valero y a Francisco Vázquez, suboficial del Mando de Operaciones Especiales (MOE).

Además de las cruces se han entregado una treintena de diplomas de reconocimiento, entre ellos a Jose Navarro, fotógrafo del diario INFORMACIÓN; a Beatriz Rico, jefa de Gabinete de la Subdelegación del Gobierno; al Grupo de Rescate del Consorcio Provincial de Bomberos; y, a título póstumo, a Antonio Colomina, presidente de la Asociación de Vecinos de Colonia Requena de Alicante.

Incremento de plantilla

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, también ha intervenido en el acto y ha subrayado el papel esencial de la Policía Nacional como garante de la seguridad, la libertad y la convivencia democrática, destacando su vocación de servicio y la confianza que genera entre la ciudadanía.

Nieves se ha referido en su discurso al importante incremento de la plantilla policial en la provincia de Alicante, que ha pasado de 2.093 agentes en diciembre de 2017 a 2.698 en julio de 2025. “Son 605 agentes más, un incremento del 29 %, que fortalece vuestra presencia en el territorio y os permite desarrollar vuestro trabajo con mayores recursos y mejores condiciones”, ha afirmado el subdelegado.

El subdelegado también ha destacado el avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres en el cuerpo policial, reconociendo el papel de las mujeres que cada vez asumen más puestos de responsabilidad: “La igualdad es indispensable en una sociedad democrática y justa. Queda camino por recorrer, pero seguiremos impulsando políticas que refuercen este progreso”.

Asimismo, ha puesto en valor el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra la violencia de género, recordando que el cuerpo fue pionero en los años 80 en la creación de unidades especializadas para proteger a las víctimas. “En nuestra provincia sois un apoyo esencial para miles de mujeres, acompañándolas, garantizando su seguridad y realizando una labor preventiva imprescindible”, ha subrayado Nieves.

El subdelegado ha agradecido la colaboración entre la Policía Nacional y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como el trabajo de quienes han sido reconocidos en el acto con medallas al mérito y menciones especiales.