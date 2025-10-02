Una factura de 8.000 euros de agua destapa una plantación de marihuana en La Vila Joiosa

Hasta ahora lo normal era descubrir plantaciones de marihuana por el elevado consumo de luz, pero la última que ha destapado la Guardia Civil en La Vila Joiosa ha sido por un enganche ilegal de agua a la red del vecino, que recibió una factura de varios trimestres por un importe de 8.000 euros. En la operación bautizada como “Watermont” han detenido a joven de 28 años como presunto responsable de una sofisticada plantación de marihuana localizada en un chalet de La Vila Joiosa, propiedad de una entidad bancaria, y han incautado 400 plantas en avanzado estado de floración.

La investigación se inició en agosto de 2025 tras la denuncia recibida en el Puesto de la Guardia Civil de La Vila Joiosa por la detección de un enganche ilegal de agua en una vivienda, ocasionando cortes de suministro y facturaciones de hasta 8000 euros a una tercera propiedad por defraudación de suministro de agua.

Dos agentes trasladan la droga incautada por la Guardia Civil en La Vila Joiosa. / INFORMACIÓN

Agentes del Área de Investigación constataron durante las pesquisas que además del agua también había una conexión fraudulenta a la red eléctrica pública, con consumos anómalos, excesivamente elevados, registrados gracias a la colaboración de la empresa suministradora. Tras un análisis de la documentación se observó que la vivienda pertenecía a una entidad bancaria.

Olor a droga

Los agentes establecieron una vigilancia sobre inmueble y se percataron de que desprendía un fuerte olor a marihuana. Durante estas labores, los investigadores lograron identificar a su morador, un hombre de 28 años al que le constaban numerosos antecedentes por hechos similares.

Con estos indicios, se llevó a cabo el registro de la vivienda por parte de los investigadores. En el sótano se descubrió una compleja instalación de cultivo “indoor” con 400 plantas, equipada con lámparas de alta potencia, sistemas de ventilación, extractores y filtros valorados en varias decenas de miles de euros, que fueron intervenidos por los agentes.

El detenido, responsable del cultivo y custodia de la plantación, y al que se le imputa un delito contra la salud pública, los delitos de defraudación de fluido eléctrico e hídrico y otro de daños, fue puesto a disposición del juzgado de Instrucción número 1 de La Vila Joiosa, que decretó su puesta en libertad.

La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones en el marco de la operación.