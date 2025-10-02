Juzgan al entrenador de un equipo de baloncesto femenino de San Vicente por abusos a 19 jugadoras

La Audiencia de Alicante ha sentado este jueves en el banquillo al segundo entrenador de un club de baloncesto femenino de San Vicente del Raspeig por abusos sexuales a 19 jugadoras entre septiembre de 2021 y junio de 2022 cuando estas tenían entre 13 y 17 años de edad. El procesado solo ha admitido que pidió fotos de sus pechos a dos de las jugadoras, sin que estas llegaran a mandarle nada. El procesado ha admitido que dio abrazos a varias de ellas en la emoción de los partidos, pero que en ningún caso se hizo tocamientos de carácter sexual. Asimismo, el hecho de haber querido quedar con ellas para hablar de temas del equipo, porque las jugadoras estaban muy desmotivadas a causa de problemas con el primer entrenador. El procesado, con problemas de tartamudez que limitaban sus interacciones sociales, se enfrenta a una petición de condena que suman 61 años de prisión.

La Fiscalía mantiene que, en los entrenamientos, el hombre besaba, abrazaba y tocaba a las víctimas, al ponerles la mano en la cintura, en las caderas, en los muslos o en el culo. Estas situaciones provocaban incomodidad y agobio en las víctimas. La acusación pública añade que el encausado mantenía conversaciones privadas a través de redes sociales con las chicas. Todas las víctimas han asegurado que se sentían incómodas con estos abrazos, ya que a menudo se producían sin ninguna justificación. Los responsables del club señalaron que los abrazos en sí durante los partidos o los entrenamientos les pasaron inadvertidos, hasta que empezaron a llegar las quejas de los padres. El entrenador pretendía quedarse con ellas, les mandaba mensajes a través de las redes sociales y en algunos casos llegó a pedirles fotos del pecho desnudo. Esta ha sido la única de las acusaciones admitida por el procesado, hecho que se produjo con dos chicas. "Todas confiábamos en él, pero creemos que trataba de ganarse nuestra confianza para luego aprovecharse", señaló una de las víctimas. Concretamente, perdieron la confianza en él cuando les pidió fotos de sus pechos.

Ausencia de víctimas

No todas las víctimas comparecieron. Al menos diez de ellas o no pudieron ser localizadas para declarar, o bien sus padres comunicaron directamente que no iban a hacerlo. Cinco de las chicas declararon en la Audiencia con el acusado oculto tras un biombo para no tener contacto visual con él; mientras que otras tres lo hicieron por videoconferencia. Algunas de las jóvenes aseguraron que el acusado se tomaba demasiadas confianzas con ellas y que eso les incomodaba. El presidente del club aseguró que no se trataban de meros abrazos. "Mandaba mensajes al móvil a las jugadoras y siempre aparecía como por casualidad donde estaban ellas después de los entrenamientos para tratar de quedar con ellas", explicó. El hecho que disparó todas las alarmas fue cuando se enteraron de que había jugadoras a las que había pedido fotos de sus pechos. Por este motivo, aseguró que "le dijimos que ya no podía continuar con nosotros".

"Necesito que me ayudes. Mi novia tiene complejo porque dice que tiene el pecho muy grande. Necesito que me mandes fotografías de los tuyos con o sin sujetador, para poder ver si son normales". Este es el mensaje que recibieron por privado al menos dos de las menores a través de sus redes sociales. Una petición que las dejó desconcertadas. El acusado admitió haberlos enviado y que incluso era falso que tuviera novia. Son las dos únicas acusaciones que admitió durante el interrogatorio. En cuanto a los abrazos, ha asegurado que nunca tuvieron objeto libidinoso o sexual. Eran expresiones de afecto en mitad del juego. Asimismo aseguró que debido a sus limitaciones expresivas a causa de su tartamudez era una manera de expresarles su apoyo cuando le contaban sus problemas. En cuanto a lo de tratar de quedar con ellas, aseguró que se debía a tratar de limar asperezas porque había problemas con el anterior entrenador porque "era muy duro con ellas y estaban desmotivadas". Otros gestos que se consideraban no apropiados era coger alguna de las niñas y subírselas sobre los hombros, gesto para el que las agarraba de las nalgas. También le quitó connotación sexual y dijo que se trataba de un juego. También ha asegurado que en caso de lesión ha dado algún masaje en la pierna, dado que no había masajista. Según su explicación, ese masaje se limitaba a la pierna.

La Fiscalía ha mantenido la petición de penas, aunque admitió que el hecho de que hubiera víctimas que no hubieran comparecido complicaba que pudieran condenarle en esos casos. Por su parte, la defensa insistió en que solo se admitía haber pedido las fotos, "un hecho con el que se equivocó y ha pedido disculpas", negando la existencia de intencionalidad sexual en el resto de los casos.