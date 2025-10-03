Absuelto un recluso acusado de violar a su compañero de celda en la prisión de Fontcalent

La Audiencia de Alicante ha absuelto al recluso acusado de violar a su compañero de celda en la prisión de Fontcalent, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El fallo, que no es firme y contra el que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, considera que existen numerosas contradicciones en el relato de la víctima, mientras que los informes médicos tampoco han arrojado pruebas concluyentes sobre la supuesta agresión sexual.

La víctima denunció que los hechos ocurrieron el 10 de octubre de 2024 sobre las 14.00 horas. Según ese relato, el encausado aprovechó que le estaba dando un masaje a su compañero de celda para agarrarle fuertemente de los brazos con la intención de impedir que se moviera y someterlo sexualmente. Los hechos fueron relatados por el propio denunciante a los funcionarios de la prisión después de que ambos se hubieran peleado. El acusado negaba la presunta agresión sexual y aseguraba que la pelea había sido porque le había dicho a su compañero de celda que se iba a tener que buscar otro sitio porque roncaba mucho y no le dejaba dormir.

La Fiscalía pedía siete años de cárcel para el acusado por un delito de agresión sexual; mientras que la defensa solicitaba la libre absolución al considerar la existencia de numerosas contradicciones en el relato de la víctima. Y estos han sido los argumentos que ha usado la Audiencia para dictar una sentencia absolutoria y estimar que la denuncia no ha sido probada. El acusado estaba en prisión cumpliendo condena por otro delito.

Argumentos

La sentencia considera que existen contradicciones estructurales en el relato de la víctima, que ha contado distintas versiones sobre los hechos en sus distintas declaraciones. En primer lugar, aseguró haber sufrido una sola agresión sexual. Sin embargo, durante el interrogatorio de la defensa llegó a decir que habían sido dos agresiones sexuales en momentos diferentes, una versión que "no había surgido en ninguna declaración anterior". En este sentido, el fallo incide en que el denunciante "no precisa con claridad la dinámica de los hechos ocurridos esa tarde", no lo que pasó en el momento de la pelea a puñetazos con el acusado.

El denunciante, cuando fue examinado por el forense, aseguró que el acusado le había violado mientras estaba durmiendo, mientras que en un primer momento dijo que la agresión sexual se produjo tras haberle hecho un masaje con aceite. Asimismo, en el propio interrogatorio de la defensa, el denunciante volvió a cambiar de versión y desveló un segundo intento de agresión mientras estaban en la celda. Según declaró, el acusado le amenazó con represalias si contaba algo de lo que había pasado, pero el denunciante se lo comunicó a los funcionarios nada más tener la pelea con él.

Los informes forenses tampoco han sido claros, ni muestras pruebas de la presunta agresión sexual. El denunciante presentaba una fisura reciente en el ano que era compatible con haber sufrido una agresión sexual, pero también podría haberse producido por otras causas, según los forenses. "Las lesiones son leves y no suficientemente específicas, por lo que no sustentan la versión de la agresión sexual". Por todo ello, los jueces concluyen que tampoco existen corroboraciones periféricas que permitan acreditar las acusaciones y procede a la absolución del acusado.