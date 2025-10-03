Capturan en Dénia a un fugitivo buscado por explotar sexual y laboralmente a mujeres migrantes en Austria

La Marina Alta va dejando de ser un escondrijo para los prófugos. Tarde o temprano, la policía los atrapa. Ahora los agentes de la Policía Nacional han detenido en Dénia a un hombre de 36 años de edad sobre el que recaía una orden europea de detención y entrega (OEDE) por las autoridades de Austria, por un delito catalogado en el país reclamante de organización criminal y trata de seres humanos.

A través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la UDYCO de la Comisaría General de Policía Judicial, se tuvo conocimiento de que un varón reclamado por Austria podría estar residiendo en la localidad de Dénia.

El fugitivo, uruguayo de nacimiento, era reclamado en el país alpino por haber cometido en el año 2024, actos de explotación sexual y laboral de tres mujeres de origen colombiano, como miembro de una organización criminal, teniendo aparejada una pena máxima de 10 años de prisión en el país reclamante.

Los miembros de la organización criminal de la que era componente habrían intimidado a las víctimas aprovechándose de la difícil situación en la que se encontraban en Austria, dado que no tenían ingresos suficientes para financiar su sustento, ni alternativas de alojamiento ni trabajo.

En cuanto al cometido específico que desempeñaba el arrestado dentro de la organización sería el de transportar a las víctimas de un lugar a otro, así como de proporcionar alojamiento a una de ellas.

Por tal motivo, los agentes de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante iniciaron las gestiones para averiguar el actual paradero del fugitivo y, sobre la base de los datos aportados por la unidad central mencionada, establecieron un dispositivo policial de búsqueda en esa localidad.

Finalmente, los agentes encargados de la investigación, localizaron y detuvieron al varón reclamado quien, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional competente en la causa.

Con la trata no hay trato