Condenado el patrón de una patera interceptada en Alicante con 18 inmigrantes

La Audiencia de Alicante ha condenado a dos años y nueve meses de prisión al patrón de una patera rescatada frente a las costas de la provincia el pasado 22 de junio con 18 inmigrantes a bordo, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El procesado ha cerrado una conformidad tres meses después de su detención y se ha declarado culpable en un juicio celebrado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Como en otros acuerdos similares, la pena se ha atenuado al valorar que el procesado había accedido a patronear la embarcación para intentar pagarse el viaje a España desde la costa argelina.

El tribunal ha considerado probado que el procesado puso en peligro la vida de los otros 17 pasajeros cuando se puso al frente de una travesía de 286 kilómetros, ya que la embarcación no reunía las condiciones mínimas. Con tan solo diez metros de eslora, no estaba habilitada para el transporte de dieciocho personas, que viajaron en condiciones de hacinamiento. A esto se añadía el peso por los bidones de combustible usados para repostar, con lo que existía un riesgo de hundimiento por el exceso de peso. El fallo recalca que la embarcación carecía de los sistemas de seguridad necesarios para realizar este tipo de travesías, como chalecos salvavidas para todos los tripulantes, señales de socorro o material náutico de comunicaciones y de achique de agua. La sentencia recalca que el procesado carecía de titulación necesaria para realizar este tipo de viajes. Aunque la sentencia ve acreditado que el procesado pretendía entrar en España para mejorar su vida.

A la deriva

La patera sufrió una avería en el motor a las pocas horas de haber partido de la costa de Argel y permaneció un número indeterminado de horas a la deriva hasta que pudieron ser rescatados por Salvamento Marítimo. A bordo iban 18 personas, entre ellas una mujer y dos niños.

El juicio se cerró con una conformidad en la Sección Tercera de la Audiencia alicantina en la que el procesado se declaró culpable del delito que se le imputaba. El fallo es firme y contra él ya no cabe recurso.

Cada vez que se intercepta una patera frente a las costas de la provincia, la Policía interroga a todos los pasajeros, a fin de tratar de identificar a las personas que han manejado la embarcación durante la travesía. Estos suelen declarar como testigos protegidos en una comparecencia que es grabada en el juzgado de guardia y que sirve para ser usada como prueba cuando se juzgue el caso. Este trámite se realiza por la complejidad que suele haber después, en el día del juicio, para volver a localizarlo y citarle a declarar. El hecho de que los presuntos patrones sean encarcelados garantiza la celeridad del procedimiento, ya que las causas con preso son preferentes. De esta manera, los hechos pueden ser juzgados en unos pocos meses.