Ocho personas rescatadas tras la llegada de una patera sin motor al Cabo de la Huerta

Una patera con ocho personas a bordo ha llegado este domingo a las 11:30 horas al Cabo de la Huerta, en Alicante, frente al faro, según ha podido saber este diario.

El aviso fue recibido por el servicio 112, que alertó de la presencia de una embarcación sin motor a la deriva en la zona. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. También ayudaron en labores de auxilio agentes de la Policía Local de Alicante.

Imagen de este domingo de agentes con la patera en el Cabo de la Huerta. / INFORMACIÓN

Algunas de las personas rescatadas tuvieron que recibir atención médica por síntomas de hipotermia.