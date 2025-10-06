El Constitucional confirma la absolución de Miguel López por el asesinato de su suegra

El Tribunal Constitucional ha confirmado la absolución de Miguel López por el asesinato de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala.

El fallo revoca la sentencia del Tribunal Supremo, que obligaba a repetir el juicio por haberse destruido el veredicto en el que el jurado popular condenaba inicialmente al acusado. Una resolución que al final fue absolutoria. La acusación particular, única que recurrió ante el Constitucional, planteaba la necesidad de repetir la vista oral contra Miguel López por los fallos que, según su criterio, se habían producido en la parte final del proceso. Entre ellos, citaba el hecho de que la magistrada que presidió el tribunal popular, Francisca Bru, no hubiera entregado a las partes el acta que finalmente acabó siendo destruida.

El Tribunal de Garantías, en una resolución de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga, descarta que se haya producido tal vulneración al entender que las supuestas infracciones fueron consecuencia de su propia conducta, por no reaccionar en el momento procesalmente adecuado ante lo que consideraba que eran infracciones procesales de la legislación del Jurado, por lo que no cabe alegar tal indefensión.

María del Carmen Martínez fue asesinada a tiros el 9 de diciembre de 2016 en el negocio de automoción que regentaba su yerno, único acusado por el crimen. Un jurado popular le absolvió en noviembre de 2019, lo que ratificó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, pero anuló el Tribunal Supremo por las irregularidades antes citadas. El Supremo ordenó entonces repetir el juicio, que iba a celebrarse durante el mes de mayo de 2023, pero unos días antes admitió a trámite el recurso presentado por la defensa de Miguel López y lo paralizó. Ahora el Constitucional ha corregido al Supremo.